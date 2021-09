V rámci jubilejního 10. ročníku Mime festu přijede do Poličky poprvé Laterna Magika Národního divadla. Jejím uměleckým šéfem je od ledna 2021 dramaturg festivalu Radim Vizváry, který během jarního lockdownu připravil nové představení Zázrak (s)tvoření. Mladý chlapec spolu s dalšími pomocníky v něm z čisté nicoty tvoří zcela nový, papírový svět. Inscenace v duchu tradic Laterny Magiky kombinuje prvky pantomimy, tance, akrobacie, loutkoherectví i animace. Dalším představením pro rodiny s dětmi jsou Divočiny slovenského Divadla Odivo. Jeho členové vás přesvědčí, že s trochou fantazie se dají z jednoho červeného vozíku vykouzlit úžasné věci.

V programu Mime Festu je i letos několik one man show. Carlo Mô ze Španělska poznává v představení eMe úskalí fyzického i emočního postižení, jeho základní rekvizitou jsou masivní berle a dlouhý plášť – tedy silueta připomínající válečného invalidu. Lída Ješutová přiváží sondu do mozku člověka, který bojuje s nedokonalostí, sebeúctou a přijetím sebe sama. Hrdinkou sólového vystoupení nazvaného „IF“ je mladá žena, která se rozhodne stát se skutečnou živou panenkou Barbie.

Turbulentním dějinným otřesům a jejich cyklickému propojení se v představení WOW věnuje slovenské uskupení Debris Company. Pracuje se symbolikou potápějící se lodi na rozbouřeném moři a poukazuje na ošidné vidění cest a cílů, které se mohou snadno proměnit ve slepé uličky a scestí. S pocity ztracení, rozpaky a nalezení pracuje skupina Fysioart. Jejich představení nazvané Les Objets Perdus využívá fyzické divadlo a masky ke znázornění ztráty racionálního pohledu na každodenní předměty a nalézá pro ně jinou realitu. Německo-švýcarské duo Felix Baumann a Sean Henderson v představení How Things Go jen stěží hledá pevný bod pro vybudování něčeho stabilního a trvalého. Jejich plán selhává, stejně jako konstrukce objektů a pohybové struktury.

10. ročník tradičního festivalu pantomimy, který se uskuteční od 22. do 25. září 2021, nabídne opět vystoupení umělců z řady evropských zemí. Po loňské česko-slovenské edici, vynucené celosvětovým omezením cestování, se organizátoři vrací k plnohodnotné formě mezinárodního festivalu. Účinkující ve svých představeních často reflektují aktuální dění kolem nás, projevující se zejména v pocitu nejistoty, ohrožení tradičních hodnot nebo tlaku společnosti na povrchní dokonalost. Diváci budou svědky znovuobjevování světa kolem nás i v nás samotných. I letos festival nabídne několik workshopů.

Z letošního programu. Baumann a Henderson: How things go. | Foto: zdroj/www.mimefest.cz

