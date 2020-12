Betlémské světlo, symbol míru, naděje a přátelství, doputoval 19. prosince i do Svitav.

Betlémské světlo rozsvítí Svitavy. | Foto: Skauti Svitavy

Svitavští skauti ho ochraňují až do Štědrého dne, kdy tento plamínek budou předávat všem dobrým lidem u vánočního stromu 24. prosince od 11 do 12 hodin. Betlémské světlo dovezli skauti ze samotného Betléma, aniž by na té daleké cestě zhaslo. Tento malý zázrak se postupně předává a šíří napříč kontinenty a jako každé Vánoce můžete plamen Naděje mít i u vás doma. Vezměte lucerničku nebo svíčku ve skle a přijďte na svitavské náměstí. Vzhledem k současné nehezké době prosíme pouze o dodržování rozestupů a ochranu dýchacích cest.