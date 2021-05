Letos uplynulo 60 let od leteckého neštěstí, které se stalo na Lavičné. Knihovna v Jaroměřicích připravila společně s historikem Michalem Schusterem výstavu Letecká havárie na Lavičné.

Obecní knihovna Jaroměřice. | Foto: archiv knihovny

Venku se konečně ukázalo sluníčko a vypadá to, že po dlouhém spánku všechno opět pomalu ožívá. Knihovna je opět otevřena v běžné výpůjční době, tedy v úterý od 8:00 do 15:30, ve středu od 8:00 do 15:00, v pátek od 8:00 do 17:00.