Cyklo-běh je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Tato aktivita již 20 let upozorňuje na DROGOVOU NEGRAMOTNOST u dětí a mládeže a zásadně volá po zvýšení protidrogové osvěty v naší zemi. Výrobci, drogoví propagandisté a distributoři drog jsou stále rafinovanější a zneužívají dětskou naivitu a neznalost toho, co drogy jsou a co způsobují a především zneužívají lhostejnost rodičů a institucí. Akci organizuje občanské hnutí ŘEKNI NE DROGÁM - ŘEKNI ANO ŽIVOTU.

20. jubilejní ročník cyklo-běhu za Českou republiku bez drog 2024 | Foto: rekninedrogam.cz

K ROZHODNUTÍ DĚTÍ NEBRAT DROGY, vede cesta prostřednictvím včasného pochopení, co přesně drogy jsou a co způsobují. POSLEDNÍCH 22 LET NAŠÍ INTENZIVNÍ PROTIDROGOVÉ OSVĚTY A PREVENCE POTVRDILO, ŽE VZDĚLÁVÁNÍ O DROGÁCH JE JEDINOU NADĚJÍ, KTERÉ VEDE K JISTÉMU SNÍŽENÍ JEJICH ZNEUŽÍVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI. Tato osvědčená cesta je tak přímo v rozporu se snahami zamaskovat ničivé následky drog jejich legalizováním. Samotná legalizace drog není řešením na problémy drog.

Cyklo-běh tak dává příkladnou šanci, že AKTIVNÍ OSVĚTA a VZDĚLÁVÁNÍ O DROGÁCH je tímto řešením.

Kuchyně, nová obrazárna a věž. Zámek v Litomyšli má za sebou největší opravu

Slavnostní zahájení 20. ročníku Cyklo-běhu proběhlo v pondělí 10. června 2024 v Hranicích za účasti dětí, známých osobností a hostů. Další desítky mladých sportovců pak společně s cykloběžci odstartovaly letošní turné. Celá akce bude zakončena v Praze v pátek 21. června 2024. Cyklo-běh se koná u příležitosti MEZINÁRODNÍHO DNE proti zneužívání drog, který připadá na 26. červen.

Trasa letošního dvanáctidenního Cyklo-běhu vede přes 42 měst Čech a Moravy. Celkem trasa čítá téměř 1300 kilometrů. Tým 8 - 10 cyklistů-běžců, kteří sami žijí život bez drog, urazí tuto vzdálenost za 10 dní. Čeká na ně průměrná denní vzdálenost 130 kilometrů!

FOTOGALERIE: Fotbalový potěr ze Svitavska bojoval o pohárové trofeje

V průběhu tohoto maratonu navštěvuje desetičlenný tým Cyklo-běhu představitele 42 měst a mluví s nimi o problematice drog a jejím řešení, které spočívá v prvé řadě ve zvýšené protidrogové osvětě v daném městě a jeho okolí.

Zároveň bude městům prezentovat efektivní detoxikační program pro drogově a alkoholově závislé, fungující výhradně bez použití náhražkových drog.

Celorepublikový Cyklo-běh upozorňuje na HLUBOKOU DROGOVOU NEGRAMOTNOST u mládeže a dětí a pomáhá zvýšit celospolečenskou aktivitu a zodpovědnost v přístupu k tomuto problému. Projekt je také iniciátorem myšlenky DEN BEZ DROG.

V Pohodlí žijí dobří sousedé. Dobrovolníci upravili náves a plánují sraz rodáků

Po celou dobu tohoto maratonu probíhají v ulicích navštívených měst INFORMAČNÍ PROTIDROGOVÉ KAMPANĚ (včetně vašeho městaJ). Občanům jsou zodpovídány jejich otázky a zároveň jsou rozdávány brožury a letáky o nebezpečí drog a jejich zdravotních a sociálních rizicích.

Přímo na trase Cyklo-běhu se v naplánovaných městech zastavuje tým lektorů protidrogového vzdělávání a dodává ZDARMA přednášky pro děti a mládež s názvem PRAVDA O DROGÁCH.

Ze Svitav vyrazili na poznávací výlet do Znojma

Studie naznačují, že mladí lidé, kteří nezačali brát drogy do svých 21 let, již s největší pravděpodobností s drogami nikdy nezačnou.

"Naším cílem je zvýšit zanedbané protidrogové vzdělávání a osvětu v naší zemi u dětí a mládeže. Děláme to 22 let a nikdy jsme nebyli a nebudeme pro jakoukoliv legalizaci jakékoliv drogy. Po celých 22 let upozorňujeme na nebezpečí drog a marihuany. Existují dokonce někteří jedinci a skupiny, kteří se tím, co děláme, cítí ohroženi, a snaží se zlehčovat tento problém. Je neuvěřitelné, že místo toho, aby chránili děti, útočí. Opakovaně se potvrzuje, že ti, kteří drogy skrytě nebo otevřeně schvalují, šíří nebo je sami zneužívají, kritizují a znehodnocují aktivity, které propagují život bez drog. My propagujeme život bez drog, který je lepší než život s drogami. A děti mají právo to vědět.“, říká tiskový mluvčí projektu.