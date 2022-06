Na sobotu 4. června připravily České dráhy společně s Pardubickým krajem a dalšími partnery nostalgické jízdy u příležitosti 140. výročí tratě mezi Chocní, Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Během dne se budou moci zájemci svézt parním vlakem v čele s lokomotivou Velký bejček (423.009) a také motorovým vozem Hurvínek. Na nádražích v Chocni, Cerekvici nad Loučnou a Litomyšli bude připraven doprovodný program. Ve Vysokém Mýtě pak souběžně bude probíhat festival Sodomkovo Vysoké Mýto, v jehož rámci bude např. zajištěna přeprava historickým autobusem z náměstí na zastávku Vysoké Mýto město a také do Cerekvice nad Loučnou.

FOTOGALERIE: Okrsková soutěž hasičů v Lukách u Nových Sídel

Parní vlak s lokomotivou 423.009 (Velký bejček) z roku 1922 pojede během dne dvakrát z Chocně do Litomyšle a zpět. Odjezdy z Chocně budou v 8:50 a 14:50, zpět z Litomyšle pak v 10:54 a 16:54. Ve vlaku budou řazené historické vozy dřívější 3. třídy řady Ce („Rybáky“), jeden vůz Ci („Baťák“) a chybět nebude ani bufetový vůz. Vlak budou doprovázet průvodčí v dobových stejnokrojích.

Motorové vozy M131.1 Hurvínek s vloženým vozem BDlm svezou cestující nejdříve z Chocně (odj. v 9:50) do stanice Vysoké Mýto město a zpět, po poledni pak pojedou z Chocně (odj. ve 12:50) do Cerekvice nad Loučnou a zpět.

Jízdenky pro cesty parním vlakem i Hurvínkem je možné koupit v předprodeji v pokladnách Českých drah. Cena jízdenek bude určena podle ujeté vzdálenosti: · 1 – 10 km: dospělý 60 Kč / dítě 6 až 15 let 40 Kč; · 11 – 20 km: dospělý 90 Kč / dítě 6 až 15 let 60 Kč; · 21 a více km: dospělý 120 Kč / dítě 6 až 15 let 80 Kč.

Petr Pošta

Tip redakce na letní prázdniny

O letních prázdninách se opět vrátí možnost projet si krásná místa Pardubického kraje historickým parním vlakem. Těmito vlaky je možné dojet z Dolní Lipky přes Letohrad a Ústí nad Orlicí až do Olomouckého kraje. Jízdy zajišťuje Muzeum starých strojů a technologií v Žamberku, které se stará o dobové lokomotivy. K dispozici bude oblíbená trasa z Dolní Lipky přes Letohrad a Ústí nad Orlicí až do Hanušovic v Olomouckém kraji. Tu doplní nově červencová a srpnová jízda z Dolní Lipky přes Českou Třebovou až do Moravské Třebové.