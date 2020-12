Rok 2020 je pro všechny v něčem nový. Spoustu věcí jsme si museli odpustit, místo nich ale přišly nové příležitosti.

Dobýt Matterhorn zkoušel Miky už dvakrát, avšak vždy neúspěšně, až letos se po dvanáctileté přípravě postavil na vrchol. | Foto: Matyáš Hruška

To platí také pro pardubického cestovatele a dobrodruha Mikyho Škodu, pro něhož je cestování téměř denní chléb. Ani jeho cestám ale letošní rok nepřál. „Cestování je pro mě naprosto přirozené, většinou se podívám do zahraničí každý měsíc, ale letos se to výrazně omezilo,“ potvrzuje Miky. Škrtnout musel například plánovanou cestu za polární kruh, na kterou se dlouho těšil. „Prahnu po tom již několik let, být daleko od mobilního signálu a být zase sám v opravdové přírodě. Už bylo všechno naplánované, a pak přišla korona, tak jsem nevyrazil. Hodně na sobě pociťuju, že mi chybí ta divočina,“ vypráví mladý Pardubák.