Začneme na nádraží v Moldavě, kam jezdí vlaky z Mostu přes Litvínov, Hrob a Dubí. Budova je prý památkově chráněná, ale nevypadá na to. Kolem několika vietnamských obchodů a restaurací dojdeme k radnici, kde je i knihovna, infocentrum a lékárna. „Hlavní“ Moldava stojí ale asi o dva kilometry dál, dostaneme se tam po žluté značce údolím, kde pramení řeka Mulda . U kostela Nanebevzetí P. Marie je ve svahu starý hřbitov, který určitě stojí za vidění, a potom už nás značka povede do kopečka na holé horské pláně s krásnými výhledy po okolních vršcích.

Luční stezka je trochu houpačka, překonává údolí několika potůčků, až vystoupá na místo, kde stávala osada Pastviny. Zbyly po ní oplocené zříceniny jednoho domu a opodál nově vztyčený dřevěný kříž. Ani se nechce věřit, že tu bývala škola, 2 mlýny a pila. Příjemná cesta loukami nás po chvíli přivede na kraj lesa, kde bývala hospoda Žebrácký roh. Připomíná ji už jenom informační cedule u turistického odpočívadla. Pokračujeme k východnímu cípu Flájské přehrady. Je po Přísečnici druhou největší v Krušných horách, dokončena byla v roce 1963.

Kříž v lese nad přehradou je připomínkou zaniklé stejnojmenné obce, po které zbyly ještě stopy budov a základové zdivo kostela, přeneseného do Českého Jiřetína. Byl dřevěný a jeho patronem je sv. Jan Křtitel. Až k vodě bychom chodit neměli, je to nádrž vodárenská, ale když budeme rozumní, asi se nic nestane, pokud okoukneme pěknou sochu Jana Nepomuckého, střežící symbolicky z břehu vodní hladinu. Teď se můžeme vrátit na silnici a nad přehradou dojít na její hráz. Vysoká je 56 metrů a je jediná svého druhu u nás. Do nitra hráze se dá dostat na komentovanou prohlídku, nad vodou u hráze funguje tématické Infocentrum.

Co vidět v okolí:

Český Jiřetín – rekreační obec na hranicích, je tu zmíněný flájský kostel a na skále nad obcí stopy hrádku, nepoučeni jej ale asi nenajdete, a pokud ano, nerozpoznáte. Bradáčov – pustnoucí lovecký zámeček v lesích nad přehradou.



Doprava:

Autobusová linka z Litvínova do Českého Jiřetína staví na západním konci hráze, jezdí několikrát denně i o víkendech.



Dobré vědět:

V infocentru neprodávají nic k pití, ale pod jediným domem u hráze je pramen. Prohlídky nitra hráze jsou v létě ST – NE, v zimě SO – NE.