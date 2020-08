Skrze bývalou demarkační linii budete jezdit tam a zpět na trase v Chebsku. Nejprve objedete park Smrčina a navážete na červenou značku, která vás zavede do Kančího údolí. Mírným stoupáním dojedete do okolí Aše. Z Ašského nádraží stoupáním na rozhlednu Háj a odtud sjedete po žluté k prameni Bílý Halštrov. Ve sjezdu pokračujte k hradu Ostroh a odtud k nádrži Skalka, podél které pojedete lesoparkem zpět do Chebu. Sedmdesátikilometrová trasa vede spíše lesem a po loukách, takže je dobré mít horské kolo s větším vzorkem pneumatik.

2. Berounsko a Křivoklátsko

Startovním bodem trasy je královské město Beroun. Odtud vyjedete mimo civilizaci na Lísek a sjedete kolem oppida Stradonice do Nižboru. Tady vás čeká stoupání po asfaltu nad město a za Žlukovicemi cesta vede dále vzhůru na Zbečno. Tam budete kolo chvíli i tlačit lesem do Sýkořic. Po náročném stoupání vás opět čeká sjezd k nádrži Klíčava. Odtud vás vyvede červená značka a postupně dojedete skrz Roztoky ke Karlově Vsi. Stoupání na Krušnou horu je poslední na trase. Dále už vás čeká jen sjezd zpět do Berouna.

3. Jizerské hory

Jedna z lehčích tras vede kolem říčky Lužická Nisa na místo, kde se setkávají hned tři státy – Česko, Německo a Polsko. Trasa začíná v liberecké stanici Krásná Studánka. Odtud vede po zelené značce do osady Bělidlo. Po asfaltové cestě sjedete přes Vísku do Chrastavy. Kousek odtud stojí hrad Grabštejn, který stojí za návštěvu. Za mostem přes Nisu najedete na cyklostezku k Hrádku nad Nisou. Kousek za Hrádkem překročíte státní hranici, což je střed cesty, a zpátky využijete stejnou trasu do Chrastavy.

4. Valašská podkova

Krásné beskydské podhůří si projedete na okruhu Valašská podkova. Ten začíná i končí ve Vsetíně. Od Městských lázní po třinácti kilometrech opusťte asfalt a dejte se stezkou na hřeben Vsetínských Beskyd. Po hřebenu pokračujte na vrch Soláň. Ze Soláně vede krásná cesta na horu Vysokou. Výšlap je náročný, dá se však objet traverzem. Po malé zajížďce přes Slovensko se dostanete na Velký Javorník. Dalším výškovým bodem je Kohútka, ze které sjedete zpět do Vsetína. Celá trasa má pětadevadesát kilometrů.

5. Šumava

U vodní nádrže Lipno na Šumavě najdete krásnou cyklostezku se začátkem i koncem ve Vyšším Brodě. Na cestě se podíváte na Vítkův kámen, dominantu lipenského okolí. Za návštěvu stojí také Svatý Tomáš, na který vás ovšem čeká náročný výšlap. Tomu se dá vyhnout po červené cyklotrase. Ta vás zavede do Pasečné, odkud se dá také dojet zpět do Brodu. Délka trasy je devětapadesát kilometrů a vhodné je horské kolo.

6. Trojmezí v Beskydech

Cyklotrasa Trojmezí vám ukáže to nejlepší z východní části Beskyd. Její celková délka je pětasedmdesát kilometrů a řadí se mezi náročnější, jelikož při ní musíte překonat velké převýšení. Trasa začíná v Třinci a vede přes Jablunkovský průsmyk až do Mostů u Jablunkova. Celá vyjížďka končí opět ve výchozím bodě. Cesta vede skrze louky i lesy, naskytnou se vám krásné výhledy na tamější hřebeny hor a pohledy do hlubokých údolí. Místem, které při jízdě nemůžete minout, je Hrčava a v ní Trojmezí, kde se křižují hranice České republiky, Slovenska a Polska. Budete- -li unaveni, na trase se nachází řada hospod, kde můžete zakotvit. Pitnou vodu můžete doplnit ze studánek a horských pramenů.

7. Na kole Trstěnickou stezkou

Českomoravské pomezí skýtá malebnou krajinu, která stojí za prozkoumání. Při 72kilometrové trase uvidíte to nejlepší, co daná oblast nabízí. Cyklotrasa vede ze Svitav přes Litomyšl až do Poličky. Odtud se vrátíte zpátky do výchozího bodu. Cesta je převážně kopcovitá, vyjedete například na Javornický hřeben či Velký vrch. Při jízdě navštívíte historické centrum ve Svitavách a expozici Hledání hvězdy Davidovy v místním muzeu, v Litomyšli krásný zámek, který je zapsán na seznamu UNESCO, či Portmoneum. A v Poličce městské hradby nebo Centrum Bohuslava Martinů. Na okružní vyjížďce lze kdekoli přenocovat nebo se najíst a patří z našeho výběru k těm nejbohatším, co se týče restaurací i hotelů.

8. Cyklostezka u Baťova kanálu

Baťův kanál patří mezi oblíbené turistické destinace a po jeho březích se táhne osmdesátikilometrová cyklostezka směrem od Kroměříže do Hodonína. Vede přehledným terénem a převážně po rovině. Zájemci mohou cyklovýlet spojit s plavbou po kanále, lodě s přepravou kol počítají. Po cestě můžete navštívit například kroměřížské zahrady, Archeoskanzen Modrá či skanzen ve Strážnici. Milovníci vín zajisté ocení i Plže v Petrově, kde můžou navštívit kolem osmdesáti vinných sklepů a obdivovat jedinečnou místní architekturu.

9. Malebnou Vysočinou

Vysočina, to jsou kopce, lesy, louky, rybníky a cesty lemované alejemi. Vedle toho řada historických měst s jedinečnými památkami. Šlápněte do pedálů a poznejte tento idylický obraz venkova. Naše vybraná cyklotrasa měří jednašedesát kilometrů a řadí se mezi obtížnější, protože je velmi kopcovitá a je na ní řada úseků s prudkým a dlouhým stoupáním. Začíná v Poličce, vede například přes Borovou, Lucký vrch, Blatky nebo Jimramov. Jakožto okružní výlet končí opět v Poličce. Na trase se nachází řada zajímavostí jako rodný dům bratří Mrštíků či zámek v Jimramově, zřícenina hradu Štarkov nebo skalní útvary Čtyři palice a Dráteníčky. Po celé délce trasy se můžete kochat krásnou lidovou architekturou. O restaurace a penziony není po cestě nouze.

10. Po hřebenech Jizersko-krkonošskou magistrálou

Tato stezka patří mezi náročnější. Skalnaté hřebeny, údolí plná lesů, vodopády a krásné výhledy. Pokud jste si oblíbili Krkonoše a chtěli byste je zažít i jinak než jako pěší turisté, ideální variantou je kolo. Cyklotrasa, která vede po Jizersko-krkonošské magistrále, má pětašedesát až devadesát kilometrů střídavého stoupání a klesání. Záleží jen na vaší fyzické kondici a časových možnostech, jestli ujedete pouze část, nebo zdoláte celou trasu. Vyjíždí se ze Žacléře, pokračuje přes Horní Maršov, Pec pod Sněžkou a Horní Mísečky. Výlet zakončíte v Harrachově. Po cestě můžete navštívit Rýchorské náměstí a kostel Nejsvětější Trojice v Žacléři nebo zámek a pivovarský sklep v Horním Maršově. Cesta vás zavede také k Mumlavskému vodopádu, který je nejmohutnějším vodopádem celých Krkonoš. V Harrachově si můžete dát za odměnu místní pivo.

Vylepšení na kolo

BRAŠNA NA KOLO

Jízdní kolo sice není auto, aby mělo větší úložný prostor, brašny na kolo však značně mohou ulevit vašim zádům od nákladu. Na menší výlety jsou lepší brašničky pod štangli, pro ty vícedenní se vám bude spíše hodit sada brašen nad zadní kolo. K těm je potřeba pořídit také nosný rám.

ŘEMÍNKY A PEDÁLY

Značné ulehčení šlapání při náročných cestách vám poskytnou řemínky na šlapátka. Ty se dají připnout přímo k botě, případně pouze na šlapátka a botu do nich vsunete. Vaše nohy tak nebudou tlačit šlapátka pouze dolů, ale budou moci zabírat také druhým směrem, což je dvojnásobná síla.

ODPRUŽENÁ VIDLICE

Pérování na přední vidlici kola ocení zejména vaše ruce. V náročnějším terénu, ve kterém vám přední kolo skáče nahoru a dolů, dostanou ruce pořádně zabrat. Odpružení na přední vidlici však pomůže terén lépe kopírovat, a vy tak bez problémů uzvednete půllitr po hrbolatém výšlapu.

Zdroj: Deník/ ArchivTAŽNÁ TYČ

Chcete vyrazit na zajímavý cyklovýlet se svými ratolestmi, ale ony některé úseky nezvládnou? Namontujte si za kolo tažnou tyč, kterou připojíte kolo dítěte ke svému. V náročnějších úsecích a kopcích jej tak vytáhnete a dále si budete užívat rodinný výlet.

KOTOUČOVÉ BRZDY

Pro fanoušky sjezdové cyklistiky jsou nezbytností kotoučové brzdy. Ty mají nesrovnatelně vyšší výkon než ty ráfkové. Umožňují při jízdě rychle reagovat a zastavit téměř okamžitě. Brzdy jsou využitelné i při normálních výletech, je ale třeba myslet na jejich větší hmotnost.