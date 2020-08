Někdejší velkolepé hradní sídlo Valdštejnů v Dolních Štěpanicích nedaleko Jilemnice, kde se ve středověku těžilo zlato a stříbro, připomínají už jen pozůstatky rozsáhlé krkonošské pevnosti. Existovala tam hutnická dílna a kovárna. V blízkosti štěpanického hradu se nacházelo zlaté kutiště, které ve 14. století prodal Jan Lucemburský Petrovi z Rožmberka. Letos se vůbec poprvé konají prohlídky zříceniny hradu. Je o ně velký zájem. Jsou zaměřené na děti, které si podobně jako předkové můžou zkusit pátrat po cenném pokladu. Navíc je u toho doprovází bílá paní Ruprechta.

Podoba štěpanického hradu kolem roku 1400. Tři staletí na něm vládli Valdštejnové. | Foto: archiv

Štěpanický hrad podrobili podrobnému, mnohaletému průzkumu archeologové, při kterém objevili řadu vzácných kousků: například stříbrné mince, pražské groše Václava IV. a Vladislava II. Jagelonského, pozůstatky středověkých zbraní jako šipky do kuše, lovecké tesáky nebo schránku, umístěnou v hradní věži, která mohla fungovat jako spíž. V 18. století hornoštěpanický farář nechal vyhodit do vzduchu hlavní hradní věž. Odstřel byl neúspěšný, věž se pouze roztrhla a spadla až o padesát let později. Ke konci druhé světové války si partyzáni udělali na zřícenině štěpanického hradu zemljanku, jejíž pozůstatky archeologové také objevili.