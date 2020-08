Ještěd je symbolem Liberce. Slavný televizní vysílač na jeho vrcholu je viditelný už zdálky a na ubytování v hotelu v jeho dolní části čeká dlouhý seznam zájemců. Nahoru se můžete vydat po svých nebo se nechat vyvézt nejdéle fungující českou kabinovou lanovkou. Při návštěvě okolí nesmíte minout město Liberec. Čeká tam na vás úchvatná architektura, nejstarší zoologická zahrada v českých zemích či masožravé rostliny požírající mouchy v botanické zahradě. Přečtěte si tipy Deníku na místa, která musíte vidět a zažít.

Ještěd je symbolem Liberce. Slavný televizní vysílač na jeho vrcholu je viditelný už zdálky a na ubytování v hotelu v jeho dolní části čeká dlouhý seznam zájemců. | Foto: Deník/ Archiv

1. Ještěd

Hora Ještěd se tyčí do výšky 1 012 metrů nad mořem. Na jejím vrcholu se nachází přírodní park a televizní vysílač, v jehož dolní části je umístěn hotel a restaurace. Před stavbou samotného vysílače tam stál velký kříž. Právě kříže mají na Ještědu bohatou historii, která sahá až do osmnáctého století. První kříž byl vyroben z kamene, ostatní již ze dřeva. Díky osamělosti hory je z ní výhled do širokého okolí.