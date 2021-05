Důvodem, proč se památkáři rozhodli pro opravu rybníka, byl nejen posudek bezpečnostního technika, ale i stav, kdy voda ze Zámeckého rybníka vytékala na soukromé pozemky a způsobila jejich poškození a podmáčení. Kastelán zámku Tomáš Horyna nyní potvrdil, že práce na opravě netěsnosti hráze běží, poruchy jsou ale trochu rozsáhlejší, než odborníci předpokládali.

Podrobným průzkumem staveniště bylo totiž podle kastelána zjištěno, že problémem není jen potrubí historické výpusti. „Netěsnosti se projevují pod tímto potrubím ve dně rybníka a voda jimi odtéká pod hráz, kde se někudy dostává do potrubí, protože na vzdušné straně hráze z něj vytéká zcela lokalizovaně,“ popsal problém Tomáš Horyna s tím, že minulý týden došlo k první sanaci cementopopílkovou směsí.

„Sanační práce proběhly trochu jinak, než jsme předpokládali, směs protekla až dolů do potrubí, vyplnila patrně dost těch děr, takže teď rybník neteče,“ vysvětlil kastelán úspěšný krok.

Skoro bez vody

Hráz rybníka tedy v současné době neprotéká. Ale je zde pouze půl metru vody. „Zatěžkávací zkouška přijde ve chvíli, kdy se rybník napustí. My do té doby vůbec nevíme, co se stane, protože rybník byl rok bez vody,“ zdůraznil, že ještě není zcela vyhráno. Jde totiž o historické vodní dílo, u kterého se mohou objevit další poruchy. „Může se stát, že voda bude protékat až v případě velkého tlaku. Teď to není namáhané, teď to utěsnilo povrchovou vodu, která tam stojí,“ připustil kastelán.

Další zkouška

Rybník by se podle jeho odhadů mohl pomalu začít napouštět. „Požádáme životní prostředí o souhlas se zkušebním provozem, protože sanace daného místa skončila úspěšně, ale nevíme, jestli se neotevřela místa další. V květnu budeme rybník napouštět a budeme sledovat, v jaké úrovni hladiny se projeví poruchy,“ popsal následující postup.

Zámek Červená Lhota v době covidu nespal. „Dobu využíváme k restaurátorským pracím, například na stropě v jídelně, ty jsou plánované v etapách na několik let. Dále se dokončila oprava podlahy v podkroví,“ přiblížil některé z úprav. Lidé by mohli do vnitřních prostor nahlédnout 15. května. Záleží však na rychlosti rozvolňování epidemických opatření.