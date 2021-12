Asie je úžasná. Snímky cestovatelů slouží jako milostný dopis

Pokud toužíte po dovolené v nádherně exotickém prostředí, pomoc je na dosah. Nová kniha obsahující více než 200 snímků má sloužit jako inspirace pro cestovatele, kteří touží po svobodě a dobrodružství. Představuje opojný itinerář na cestu po Dálném východě s úžasnými fotografiemi odhalujícími ta nejlákavější místa regionu. Dostala se i do hledáčku světových médií jako je britský The Guardian.

Far Far East – A Tribute To Faraway Asia představuje práci berlínského fotografa Patricka Pichlera a jeho partnerky Alexy Schels, kteří zdokumentovali nesmírnou krásu nepálských hor, klidné národní parky v Číně a krajinu Tchaj-wanu i Jižní Koreje | Foto: se svolením Patricka Pichlera a Alex Schels