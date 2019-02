Vlastní matka na něj u soudu zakřičela: „Zrůdo!“ K tomu všemu má nemoc, která je v mnoha případech smrtelná. Trochu příliš na tak mladý život, chtělo by se říct. Jenomže svou první vraždu Bayer spáchal, když mu ještě nebylo ani sedmnáct.

Jak by asi začínal jeho pomyslný životopis? „Můj pravý otec, po kterém jsem se kdysi jmenoval, byl alkoholik, psychopat a několikrát pobýval na psychiatrii. Moje matka se třikrát vdala, mám tři sourozence. Jako dítě jsem prý byl hodně zamlklý a uzavřený. Matka říká, že kam mě postavila, tam jsem zůstal stát.“

V první třídě byl přeřazen do zvláštní školy. Později se učil zámečníkem, ale neuspěl. Zkoušel různě pracovat, za moc to ale nestálo, tak se nechal živit matkou.

Oběť důchodce

V partě vrstevníků se od března 1992 dopouštěl různých zlodějen a vloupaček. Na podzim 1992 se trio výtečníků v čele s Bayerem - dva mladiství a jeden nezletilý - soustředilo na 67letého Josefa Holubce, osaměle bydlícího důchodce. Nejdřív, 22. září, vnikli do jeho bytu za pomoci krumpáče a ukradli tu čtyři sta korun. 13. října ho zmlátili a zkopali, vyžadovali na něm další peníze, nakonec mu sebrali dvoje hodinky.

Pan Holubec si přestal být jist svým majetkem. Uschoval si proto zbytek důchodu u prodavačky v nádražním bufetu, kde ostatně trávil významnou část dne. Určitě si říkal, že je to skvělá finta, a nepomyslel, že si tím podepsal rozsudek smrti.

Jak se dostat ke zbytku peněz? lámali si hlavu darebáci. Nezletilý Tibor nejprve ukradl Holubcovu občanku, společně pak napsali lístek, ve kterém jakoby důchodce žádal prodavačku o vydání peněz. Finta vyšla a vynesla rovných 900 korun. To se stalo 15. října dopoledne.

Co ale s dědkem? Co když nás udá? Vnikli znovu do jeho bytu. Bayer nejprve udeřil důchodce silnou ranou pěsti do krku. Po jeho pádu na postel se mu snažil kroucením a trhnutím hlavy zlomit vaz. Potom ho všichni - Vladimír, Pavel i Tibor - opakovaně kopali do hrudníku a mlátili do obličeje. Pitevní soupis všech zranění obsahuje 22 položek a je delší než půl druhé stránky! Příčinou smrti bylo zhmoždění srdce při četných otevřených zlomeninách žeber, kosti hrudní a krevního výronu do srdce a hrudní dutiny. Dodejme, že pachatelé odnesli z místa činu šest korun.

Krajský soud vynesl v září 1994 rozsudek: Bayer dostal 7 roků. Dnešní změkčilá doba ovšem mladým delikventům přeje, už v srpnu 1997 putoval vrah na svobodu. Nová šance - ale k čemu? Bayer si užíval života po svém, bral podporu v nezaměstnanosti, ale našel si družku, se kterou měl syna.

Sám a nemocný

V říjnu 2000 ho družka opustila. „Občas jsem jí nafackoval,“ připustil opuštěný mladý muž. A taky vyhrožoval: „Jestli si najdeš jiného, podřežu tě!“ Postupně napsal své milé tři lítostivé dopisy - podepsal je však jiným jménem. Zvláštní zvyk, který u něj brzy nabude patologických rozměrů.

Vedle toho chodil na ozařování. Měl zhoubný nádor na plicích a říkal, že jeho dny jsou sečteny. Vedl smutný způsob existence. Sám, opuštěný, v čím dál zpustlejším bytě, bez životních vyhlídek. V takových chvílích nebývá daleko k myšlenkám o nenávisti a pomstě.

