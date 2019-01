HRADEC KRÁLOVÉ - Před zdejším krajským soudem v úterý pokračovalo hlavní líčení se skupinou mladíků ze Svitavska obviněných z trestného činu padělání a pozměňování peněz. Jan Šefrna, Jaroslav Macek, Ladislav Bače a David Brázda podle obžaloby pomocí notebooku a barevné tiskárny vyrobili během loňského srpna několik desítek bankovek v nominální hodnotě 500 a 1000 korun.

Mladíci ze Svitav před Krajským soudem v Hradci Králové za padělání peněz. | Foto: DENÍK/David Taneček

S padělanými penězi se snažili platit v brněnské vietnamské tržnici a několika dalších obchodech. „Ve Svitavách bych se bál, a proto jsme jeli do Brna na tržnici. Předpokládali jsme, že se to tam lépe ztratí,“ uvedl v úterý před soudem Šefrna, který s nápadem padělat peníze přišel. Částečně úspěšní při placení padělky skutečně byli a kolem dvanácti bankovek se jim podařilo udat do oběhu. Osudným se nakonec celé skupině stalo placení falešnou tisícikorunou v jedné ze svitavských hospod.

Zatímco Ladislav Bače, v současné době stíhaný také za krádeže a znásilnění, svou vinu popírá, ostatní se k trestnému činu doznali, avšak proti Davidu Brázdovi je vedeno soudní jednání jako proti uprchlému, neboť se skrývá a se soudem nespolupracuje. Podle trestní sazby mohou být mladíci potrestání odnětím svobody na pět až deset let nepodmíněně.

Není bez zajímavosti, že Jan Šefrna je synem bývalé svitavské soudkyně Jany Šefrnové. Ta byla za podvod odsouzena na šest let.