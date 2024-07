Jeho jméno není na východočeských palubovkách neznámé, protože svoje první ostruhyv nejvyšší soutěži si vysloužil v barvách svitavských Turů, kde jako mladý nadějný podkošový hráč strávil tři sezony. S pardubickým klubem Kovář podepsal dvouletou smlouvu.

„Vždycky, když jsem jezdil do Pardubic v dresu soupeře, tak zdejší fanoušci byli jedniz nejlepších z celé republiky. Věřím, že tohle bude platit i nadále a všichni společně povedeme náš tým k co nejlepším výsledkům. Do Pardubic jsem přišel i proto, že z mého pohledu je zde v nadcházejících sezonách značný potenciál dosáhnout velkých úspěchů. Doufám, že to odstartujeme v nejbližším ročníku, moc se těším,“ uvedl Kovář.

Trenér Šotnar je velmi rád za příchod člena reprezentačního kádru do nově se tvořícího kolektivu Beksy a věří, že bude velmi platný. „Lubošovým příchodem získáváme kvalitního českého hráče, který dokáže hrát jak na pozici 4, tak může alternovat na pozici 5. Osobně ho znám velmi dobře z reprezentačních srazů mužů a jsem pevně přesvědčen, že jeho herní potenciál je zcela jinde, než ukazovaly jeho výkony v poslední sezoně,“ myslí si lodivod Šotnar.

„V útoku umí velice dobře roztáhnout soupeřovu obranu, poněvadž se jedná o velmi dobrého střelce z dlouhé vzdálenosti. Zároveň jde o hráče, jenž dokáže dobře číst hru a účinně kooperovat se svými spoluhráči. Věřím, že Luboš je i díky svému věkua velké motivaci ideálním dílkem do našeho týmu,“ těší se Jan Šotnar na spolupráci s novou pardubickou akvizicí.