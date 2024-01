/KOOPERATIVA NBL/ Tým s aktuálně nejlepší formou v nejvyšší soutěži basketbalistů? Světě, div se, ale je to pardubická Beksa! Ta se z fáze, kdy to pomalu vypadalo, že bude bojovat o záchranu, nevídaně vyšvihla v postrach všech konkurentů. Při premiéře v nadstavbové skupině A1 protáhla famózním způsobem svoji vítěznou šňůru i v Děčíně. Není asi sladší způsob výhry než trojkou se závěrečným klaksonem čtvrté čtvrtiny. Z ruky ji vypustil za stavu 76:76 Kameron Chatman a Pardubické rázem dělí jediné vítězství od elitní čtyřky.

Ilustrační foto. | Foto: Milan Křiček

V podstatě celé utkání se neslo ve znamení vyrovnané přetahované. Bekse díky přesné trojkové střelbě výtečně vyšla první čtvrtka, v níž dala 29 bodů a to je v Děčíně vždy bezvadné číslo. Hosté si potom drželi náskok, před poločasem ho dokonce jedinkrát v zápase posunuli do dvouciferných hodnot (34:44), ovšem další minuty patřily Válečníkům. Ti ze svého manka krok za krokem ukrajovali, až jej po třiceti minutách zlikvidovali. Přišli však o vyloučeného Ogundirana, které po nesportovní vyfasoval ještě technickou chybu a musel ze hřiště.

V posledním hracím období napětí vrcholilo. Tu byli těsně napřed domácí, tu hosté. Klíčová byla trojková střelba a ta v tomto duelu podržela Beksu. Za stavu 76:76 nejprve nejlepší střelec utkání Svoboda svoji pokus nedal, na druhé straně zvedl trojku Chatman a těžkou střelou odpálil pardubickou euforii!

Kameron Chatman: Než jsem dostal od Vya míč, říkal jsem si, že bez ohledu na to, kde ho chytím, musím okamžitě střílet. Poté, co míč propadl obroučkou a ozval se klakson, jsem si myslel, asi stejně jako všichni ostatní, že zápas skončil. Byli jsme v absolutní euforii. Domácí sice ještě měli minimum času na poslední střelu, ale zvládli jsme to. Jsem hrdý na celý náš tým, protože to vůbec nebylo jednoduché utkání, ale bojovali jsme a toto vítězství je velkou odměnou pro nás i fanoušky.

„Děčín je těžký soupeř, nikdy se nevzdává, hraje do poslední minuty a to předvedl i tentokrát. Jsem velmi šťastný, že jsme hráli dobrou obranu, to bylo hodně podstatné. Prošli jsme si těžkým obdobím, teď všechno naopak vypadá výborně. Ukázali jsme, že můžeme hrát s každým, nemusíme se nikoho obávat, jsme zpátky na naší cestě a na pozici, kde jsme chtěli být," radoval se trenér Vanja Miljkovič, jehož svěřenci se po velmi dlouhé době posunuli do kladné zápasové bilance (12 výher/11 porážek).

„Zajímavý zápas. Byly tam i hluché úseky, kdy to nebylo o útočné kráse, ale o bojovnosti, ve které jsme se Děčínu vyrovnali a díky tomu byli na konci šťastnější. Nemohu totiž říct, že bychom byli lepší. Dali jsme o jednu střelu víc, jsme za to moc rádi, protože jsme tím natáhli naši šňůru výher," dodal pardubický pivot a kapitán Kamil Švrdlík.

Kooperativa NBL

SKUPINA A1, 1. KOLO: BK Armex Děčín – BK KVIS Pardubice 76:79 (21:29, 40:44, 57:57). Body: Svoboda 24, Walton 15, Ogundiran 15, Kroutil 8, Pomikálek 6, Macháč 5, Štěrba 3 – Vyoral 19, Chatman 18, Šafarčík 13, Švrdlík 9, Škifič 7, Marshall 6, Pekárek 5, Potoček 2. Rozhodčí: Vyklický, Scholze, Pazourek. Fauly: 19:21. Pět chyb: Marshall (Pardubice). Trestné hody: 21/15 - 17/12. Trojky: 7:11. Doskoky: 33:34. Diváci: 1053.

Příští program:

BK KVIS Pardubice – Basket Brno (neděle 4. února, 17.30, SH Dašická).