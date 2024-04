Rekordních 875 diváků zavítalo do sportovní haly Na Střelnici na druhé finálové utkání prvoligové soutěže basketbalistů. Svitavští Tuři měli nůž na krku, po páteční porážce na severu Čech zkrátka a dobře museli vyhrát, pokud chtěli nadále pomýšlet na prvenství. Stanovený úkol po zásluze splnili díky podstatnému zlepšení ve druhém poločase a nakonec poměrně hladce dvacetibodovým rozdílem. O tom, kdo se stane šampionem první ligy a v následné baráži o Kooperativa NBL vyzve Slavii Praha, rozhodne třetí finále ve středu 24. dubna v Litoměřicích (19.00).

Svitavští prvoligoví basketbalisté. | Foto: Tuři Svitavy

Pohled na sestavu soupeře dával v nedělním podvečeru tušit, že naděje Svitavských na srovnání série rapidně rostou, neboť se Slavojem nepřicestovala elitní úderná dvojice Karlovský – Haiblík a tedy celkem 48 bodů z pátečního souboje (oba ve stejný čas bojovali za Slunetu Ústí nad Labem ve čtvrtfinále Kooperativa NBL v Pardubicích). Možná, že i sami domácí basketbalisté zkraje podlehli dojmu, jak to budou mít jednoduché, a start do zápasu a ostatně celý první poločas se jim valně nepovedl. V jejich hře však byly znát rezervy a po výměně stran se to ukázalo.

Démon Karlovský zatarasil Turům cestu k výhře. Ve finále vedou Litoměřice

Tuři výrazně přitopili pod obranným kotlem a litoměřickou ofenzívu prakticky vygumovali (hosté dali za druhý poločas jen 20 bodů). Pravda, ani svěřencům Martina Šorfa to nepadalo úplně tak, jak bývají Na Střelnici zvyklí, nicméně krůček po krůčku se ve skóre vzdalovali a závěr byl z jejich strany plně kontrolovaný, takže si finále zahrála celá sestava včetně mladíků.

Tudíž série je vyrovnaná, zbývá rozhodující bitva „kdo s koho“ a jen na okraj poznamenejme, že termín třetího finále opět koliduje s utkáním Slunety ve čtvrtfinále Kooperativa NBL…

1. LIGA MUŽI, play off