I když změn v kádru není mnoho, tak některé z nich za zmínku stojí. „Máme celkem tři odchody. Štěpán Kostka se rozhodl, že bude hrát pouze za svitavské béčko ve východočeské lize. A dále nám budou chybět dva hráči ze základní rotace, a to konkrétně Alessandro Petric a Radek Jurka. S oběma se sice v naší hale setkáme, ale v dresech soupeřů z Hradce Králové a Olomouce,“ uvedl trenér Šorf.

„Na straně příchodů máme Daniela Kölbla, který loni hrál za Jindřichův Hradec a je také reprezentantem v basketbale 3x3, a navrátilce Jiřího Svojanovského. Ten bude nastupovat v dresu Olomoucka a hostovat k nám do Svitav. Tři mladí hráči z akademie Young Diamonds Jonáš Brýdl, Matěj Pokorný a Dominik Hodek budou především vypomáhat v tréninkovém procesu,“ vypočítá svitavský kormidelník. Zbytek úspěšného kádru zůstal beze změn, nové smlouvy uzavřeli Roman Marko, Pavel Slezák i Martin Novák. „Věřím že po zranění bude brzy v pořádku Kryštof Baťa, který se zapojil do tréninku,“ přidal Šorf další jméno.

Větší roli by měli dost mladí basketbalisté, kteří v uplynulém ročníku více či méně nesměla nakoukli do prvoligových vod. „Spojení mládežnické akademie s Tury a šance pro kluky zahrát si první ligu byla určitě dobrým krokem, byt třeba nedostali tolik minut. Letošní příprava ale ukázala, že udělali za rok kus práce a mohou si říci o větší porci času na palubovce. Nedostanou ho však zadarmo, musí si to zasloužit,“ zdůrazňuje Martin Šorf.

O regionálním přesahu svitavského basketbalu svědčí další novinka nadcházející sezony. Skok mezi krajskou soutěží a první ligou byl pro talentované mladíky příliš velký, což by se nyní mělo změnit tím, že se pod hlavičkou Draků Vysoké Mýto podařilo získat druhou ligu. „Tam se mladí basketbalisté mohou rozehrávat, získávat cenné zkušenosti a hlavně hrát velké porce minut. Věřím, že se vyhrají natolik, aby to dokázali přenášet na prvoligovou palubovku. Jsem přesvědčen, že tohle spojení pro nás bude velmi pozitivní,“ je přesvědčen Šorf.

Tury čeká jako obvykle nejprve osmnáct utkání v základní skupině Východ a následně nadstavba, ideálně samozřejmě ve skupině A, kam postoupí první tři celky z každé skupiny. Vrcholem sezony bude znovu play off, vítěz získá právo vyzvat nejslabší družstvo NBL v baráži.

close info Zdroj: Martin Alexa zoom_in Basketbalisté Svitav (ve žlutém) a Hradce Králové kralují východní prvoligové skupině a rvou se o první místo v tabulce.„Novým účastníkem je Vysoká nad Labem místo sestupujícího Prostějova, určitě se jedná o zajímavého soupeře, už jenom proto, že tam hraje svitavský odchovanec Petr Andres. Zůstává i jeden z hlavních favoritů první ligy z Hradce Králové. Co může zamíchat kartami před play off, je změna systému spočívající v tom, že do nadstavbových skupin se nebudou započítávat všechny dosažené výsledky ze základní části, ale pouze výsledky vzájemných utkání s ostatními postupujícími. Důvodem je zřejmě to, že v západní skupině hraje pouze devět týmů,“ vysvětluje Martin Šorf.

Tuři otevřou novou edici první ligy v pátek 20. září na palubovce Basketbalu Olomouc (19.00). „Jsme zvědavi, kdo proti nám vyběhne, nemáme úplně aktuální zprávy, jak tamní kádr vypadá. V každém případě se na start soutěže těšíme, věřím, že nastoupíme v plné síle a budeme úspěšní. Diváky bych chtěl pozvat na domácí premiéru v neděli 29. září proti Hradci Králové, asi největšímu favoritovi první ligy, to je začátek jako řemen,“ dodal svitavský kormidelník.

Pavel Slezák a jeho výhled do nové sezony. | Video: Radek Halva

K hlavním strůjcům triumfu v minulé sezoně patřil Pavel Slezák a na jeho střeleckou ruku a léty prověřenou spolupráci s Romanem Markem budou Tuři pochopitelně spoléhat nadále. „Hrát s Romanem je super, na hřišti si vyhovíme, víme, co jeden od druhého čekat. Je ale super, že se podařilo téměř udržet úspěšný kádr, navíc jsme posílili o dva dobré hráče, zapojují se i mladí kluci, kteří se neustále zlepšují. Myslím, že budeme ještě silnější než v uplynulé sezoně. Doufám, že i na základní část bude chodit více fanoušků, díky nim se sem vždycky těším,“ vyjádřil se Slezák krátce před startem prvoligových zápolení.