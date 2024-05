Zdroj: Radek Halva

„Do prvního zápasu jsme šli s velkou pokorou k soupeři, který je z nejvyšší soutěže, má úplně jiné možnosti finanční, hráčské i tréninkové, takže jsme věděli, že nás čeká extrémně těžké utkání. Myslím, že se s tím borci poprali výborně. Kdyby nám tam padly nějaké střely, které mohly padnout, především z dálky, tak by to bylo ještě vyrovnanější. Nakonec to soupeř natáhl na šestnáct, ukázala se jeho větší kvalita i fyzická připravenost. V závěru bylo přece jenom těžké pro naší užší rotaci hledat síly. Slavia je více natrénovaná, naběhaná, hrají tam mladší kluci než u nás,“ okomentoval první střetnutí hrané před parádní kulisou zaplněné haly Na Střelnici trenér Svitav Martin Šorf.

Cerekvičtí nájezdníci dobyli mladějovskou pevnost. Sebranice sahají po triumfu

Odveta se hrála hned o dva dny později a karty byly jasně rozdány nejen vzhledem k výsledku úvodního duelu, ale také z toho důvodu, že Tuři neměli k dispozici kompletní sestavu. Chyběl především hrdina prvního zápasu Martin Novák, který Slavii mimořádně trápil. „Lepili jsme to, jak se dalo, kluci se rvali srdnatě, i tak ale měli domácí o patnáct doskoků víc. Když se podíváme na sestavu, výškovou převahu a atletičnost domácích hráčů oproti tomu, co jsme měli k dispozici my, tak je to vcelku logické. My jsme v prvním poločase dokázali jakžtakž držet krok, pak samozřejmě začaly docházet síly, projevila se únava. Co mě trošku mrzí, že v naší zónové obraně jsme nedokázali tlačit domácí do míst, do kterých jsme chtěli, a naopak si Slavia tvořila pozice, které jí vyhovovaly,“ hodnotil svitavský kormidelník.

Krajské fotbalové výsledky: Cenný zisk Přelouče, šlágr I. B třídy pro Rozhovice

Budiž, baráž výsledkově nevyšla, ale s uplynulou sezonou může být svitavský basketbal jinak navýsost spokojen. Prvoligový triumf rozhodně nebyl všeobecně očekávaným, v soutěži byly žhavější favorité, ale všechny Tuři předčili. A tisíc lidí na prvním barážovém duelu svědčí o tom, že fanouškům špičkový sport ve městě chybí a nejvyšší soutěž by tady našla svoje místo. Tak možná někdy v budoucnu a v jiných ekonomických časech, bez nichž samozřejmě nelze na Kooperativa NBL pomýšlet. „Byť se prohrálo, tak si myslím, že jsme v baráži určitě ostudu neudělali. A hlavně je za námi skvělá sezona, ve které jsme vyhráli první ligu, což asi ne každý čekal, takže převládá spíš radost z toho, čeho jsme dosáhli,“ zdůraznil trenér Martin Šorf.