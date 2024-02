Šestasedmdesát střeleckých pokusů z pole vyslali na litoměřický koš svitavští basketbalisté ve druhém vystoupení v rámci nadstavbové skupiny první ligy. Košem jich však propadlo pouhých dvacet a tady je třeba hledat příčiny druhé porážky Turů v řadě. Soupeř na tom sice nebyl o moc lépe, ale rozhodující střelu při svém posledním útoku proměnil a výhra putovala na sever Čech.

Tuři Svitavy. | Foto: Martin Alexa

Celozápasová bodová dieta, taková je charakteristika souboje, v němž ani jeden ze soupeřů nepřelezl 70 bodů, což je na první ligu málokdy vídaná záležitost. Tuři přes veškeré útočné trápení sahali po výhře, když se z jejich poslední útočné akce prosadil jediný produktivní střelec Novák. Jenže Litoměřice ještě měly čas na odpověď a Slowiak svým zakončením basketbalový thriller rozsekl.

VIDEO: Florbalisté z Litomyšle podtrhli divizní triumf devatenáctým vítězstvím

„Dařilo se nám relativně dobře bránit, což nás drželo ve hře, ale srážela nás opravdu tristní úspěšnost střelby. Byla jsme na nějakých 26 procentech, vyčníval jediný Martin Novák. A s tak nizoučkým procentem by byl skoro zázrak, kdybychom vyhráli. Přesto se nám povedlo v koncovce stáhnout manko a devět vteřin před koncem jsme šli právě Martinem Novákem do jednobodového vedení. Bohužel poslední akci soupeře jsme nezvládli ubránit a nebylo co řešit, neměli jsme time out a byla sekunda do klaksonu. Nedá se nic dělat, ale nesklápíme hlavy a jdeme dál, čeká nás velmi těžký duel v Jindřichově Hradci a budeme bojovat," vyjádřil ve svitavský trenér Martin Šorf.

Hrobník musel nechat lopatu ve skladu. Poličští sálovkáři ve čtvrtfinále dýchají

1. LIGA – skupina C (o 1. - 6. místo):

2. KOLO: Tuři Svitavy – Slavoj BK Litoměřice 64:65 (15:14, 27:27, 47:51). Body: Novák 25, Slezák 15, Marko 11, Petric 4, Hlobil 3, Kubín 3, Suchomel 3 – Maděra 17, Karlovský 15, Haiblík 12, Slowiak 11, Grunt 7, Rozsypal 3. Rozhodčí: Kremser, Klapetek. Fauly: 21:17. Pět chyb: Rozsypal (Litoměřice). Trestné hody: 22/17 – 22/9. Trojky: 7:6. Doskoky: 51:58. Diváci: 218.

Zdroj: Youtube

Další výsledky:

Opava B – Sokol pražský 73:83, Hradec Králové – Jindřichův Hradec odloženo (27. 2.).

Aktuální pořadí:

1. Jindřichův Hradec 19 16 3 1780:1416 35

2. Svitavy 20 15 5 1779:1545 35

3. Hradec Králové 19 15 4 1810:1440 34

4. Litoměřice 20 14 6 1614:1492 34

5. Sokol pražský 20 14 6 1692:1639 34

6. Opava B 20 13 7 1604:1567 33

Další program:

GBA Lions Jindřichův Hradec – Tuři Svitavy (pátek 23. února, 19.00).