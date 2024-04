Nečekanou podobu bude mít finále prvoligové soutěže basketbalistů. Předpokládaní největší favorité z Hradce Králové a Jindřichova Hradce jsou z kola ven, o titul si to rozdají Slavoj BK Litoměřice a Tuři Svitavy, tedy třetí a čtvrtý tým dlouhodobé části. O složení finále rozhodl středeční třetí zápas série mezi Královskými sokoly a Litoměřicemi, který nečekaně ovládli Severočeši 78:67.

Tuři Svitavy vs. GBA Lions Jindřichův Hradec. | Foto: Basketbal Svitavy

Finále hrané opět na dvě výhry začíná v pátek 19. dubna v Litoměřicích, o dva dny později se bude hrát ve Svitavách a případné třetí utkání přijde na řadu 24. dubna v Litoměřicích. Vítěz vyzve na začátku května v baráži o Kooperativa NBL pražskou Slavii.

Skvělé! Tuři zaskočili Jindřichův Hradec a v neděli mají na domácí půdě mečbol

Tuři načasovali formu na play off dokonale. V obou semifinálových střetech s Jindřichovým Hradcem se rozehráli k možná nejlepším výkonům celé sezony. Ke zkušeným oporám se přidali svým dílem i další hráči a zaskočení Jihočeši nenašli odpověď. „Dramaticky a emotivní zápas, to ale k semifinále patří,“ vyjádřil se po prvním semifinále v Jindřichově Hradci, které se rozhodovalo v samotné koncovce, trenér Svitav Martin Šorf. „Sestava, která tam byla, dala do utkání maximum. První poločas nám vyšel výborně, prosazovali jsme se v útoku a dobře pokrývali soupeřovy hráče, takže jsme jim nedovolili mnoho střel za tři body. Po změně stran bylo jasné, že domácí více zapnou a nám začnou docházet síly. Aby toho nebylo málo, tak se vyfauloval náš klíčový hráč Martin Novák, následovali ho další kluci a bylo to opravdu hodně těžké. Málokdo nám asi věřil, ale bylo vidět, že borci si za vítězstvím jdou, soustředili jsme se na obranu a v útoku to potom byla odměna za energii, jakou jsme do ní dali. Musím pochválit všechny hráče, každý, kdo přišel na hřiště, bojoval za tým. I když by se na hře chyby našly, tak bylo cítit naše odhodlání, že chceme vyhrát, a i štěstí se k nám na konci přiklonilo,“ vrátil se Šorf k výhře 96:91, která byla pro jeho svěřence prvním krokem do finále.

Tuři jsou ve finále! Neudržitelný Slezák je na ramenou donesl do titulového boje

Ten druhý potom učinili na domácí palubovce v hale Na Střelnici. Byl to další napínavý duel s mnoha zápletkami, všechny je ovšem mimořádným výkonem ve čtvrté čtvrtině rozsekl Pavel Slezák (83:76). „Do druhého utkání jsme měli dobrý vstup, pak jsme trochu polevili. Stejně jako na jihu Čech se to vyvíjelo ve vlnách, kdy chvíli dělal šňůru soupeř a chvíli zase my. Většinu času jsme se ale drželi v náskoku. Dobře jsme bránili a komunikovali, i když místy jsme měli problém, že jsme soupeře snadno nechali najíždět do koše a trochu se báli jeho trojkové střelby. V útoku to bylo místy hodně na sílu, dost jsme to tlačili přes Pavla Slezáka, ale ten střílel výborně, vždyť trestné hody měl 17/15. Hráči, kteří nám k vítězství měli nejvíce pomoci, nám skutečně pomohli, ale byl to znovu skvělý týmový výkon,“ chválil Šorf. „Z postupu máme obrovskou radost, děkujeme i divákům, kteří vytvořili výbornou kulisu a věřím, že na finále přijdou v ještě větším počtu,“ dodal svitavský trenér.

„Po náročném pátku, kdy jsme urvali vítězství na palubovce soupeře, to bylo hodně o vůli. Jsem moc rád, že jsme to zvládli a půjdeme si užit finále,“ poznamenal hlavní strůjce postupu Turů do titulového boje Pavel Slezák, který zatížil konto GBA Lions celkem 59 body.