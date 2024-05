/VIDEO, ROZHOVOR S TRENÉREM/ Tisícová návštěva v narvané hale Na Střelnici si nenechala ujít první barážové střetnutí o Kooperativa NBL mezi nejlepším týmem první ligy a nejslabším účastníkem nejvyšší soutěže. Krok k udržení udělala podle předpokladů Slavia, která si do odvety nese šestnáctibodový náskok. Svitavští basketbalisté se však za předvedený výkon rozhodně nemusí stydět, bojovali statečně a při troše štěstí nemusel být rozdíl ve skóre tak výrazný.

Tuři Svitavy vs. Slavia Praha (baráž o Kooperativa NBL, 1. zápas). | Video: Radek Halva

Samotný začátek vypadal z pohledu domácích doslova na ručník, po třech a půl minutách musel kouč Šorf za stavu 2:14 svolat svoje nervózní svěřence zpátky na lavičku, protože brzy začal hrozit průšvih. A ejhle, jeho slova zjevně padla na úrodnou půdu, Tuři se uklidnili, na nohy je zvedl zejména Novák, který rozjel svoje parádní představení, přidali se i další hráči a slávistický náskok se rychle povedlo minimalizovat.

Ve druhé čtvrtině domácí dokonce za frenetické podpory naplněné haly na okamžik převzali vedení (35:34 pro trojce Petrice). Sice jen na tento jediný okamžik, ale i ten zůstane zapsán ve statistice zápasu. Celé druhé hrací období Tuři vyhráli 23:22 a s favoritem hráli naprosto vyrovnanou partii.

Zdroj: Radek Halva

Po změně stran Slavia odskočila do výraznějšího náskoku, který místy atakoval dvacetibodovou hranici. Začala se projevovat její širší rotace, navíc domácí v klíčových fázích, kdy jim soupeř unikal, nepodržela střelba a některé nadějné pokusy jim zkrátka nepadly. Ještě jedno vzedmutí však Tuři zrežírovali, v polovině čtvrté čtvrtiny se přiblížili na devět bodů, ale v koncovce neměli tolik sil, aby tohle i vzhledem k odvetě zajímavé skóre udrželi. Dá se nicméně říci, že výsledná šestnáctibodová porážka je pro Svitavy vzhledem k sympatickému obrazu hry možná příliš krutá.

Největší svitavskou osobností na palubovce byl jednoznačně Martin Novák, autor 26 bodů, který skoro neslezl z palubovky (odehrál více než 39 minut!) a se sešívanou obranou pořádně cvičil. „Škoda byla toho začátku, kdy na nás soupeř vletěl rychlostí, což byl rozdíl oproti první lize. Byli jsme trochu vyjukaní, ale potom nás skvělí fanoušci dotlačili zpátky do zápasu, trochu jsme se uklidnili, změnili obranu a Slavii to lehce vykolejilo. První poločas byl vyrovnaný, bohužel ve druhé polovině se projevila širší rotace soupeře. My jsme sice v našem týmu samí mladíci, ale bohužel nás není tolik…,“ hodnotil Martin Novák utkání s nadhledem sobě vlastním. „Rozhodně to do Prahy nepojedeme odevzdat, bylo vidět, že i Slavii umíme dostat do úzkých. Šestnáct bodů vypadá na první pohled propastně, ale míč je kulatý a stát se může cokoli,“ dodal.

Odveta je na programu ve čtvrtek 9. května od 17 hodin ve sportovní hale v pražském Edenu.

BARÁŽ O KOOPERATIVA NBL 2024/2025

1. ZÁPAS: Tuři Svitavy – SK Slavia Praha 87:103 (20:25, 43:47, 59:74). Body: Novák 26, Marko 20, Slezák 11, Petric 9, Jurka 8, Jokl 7, Hlobil 6 – Thompson 27, R. Pumprla 25, D. Jelínek 20, Varner 17, Mrázek 7, Mareš 5, Šťovíček 2. Rozhodčí: Hruša, Nejezchleb, Zatloukal. Fauly: 21:19. Pět chyb: Mareš. Trestné hody: 12/10 – 26/19. Trojky: 11:8. Doskoky: 34:49. Diváci: 1115.

Trenér Martin Šorf: Myslím, že borci se s tím porvali výborně

Jaké jsou vaše bezprostřední dojmy po dohrání prvního barážového duelu?

Řekl bych, že ta správná slova jsou, že to byla velmi důstojná rozlučka s domácí palubovkou v této sezoně, která byla pro nás mistrovská. Do zápasu jsme šli s velkou pokorou k soupeři, který je z nejvyšší soutěže, má úplně jiné možnosti finanční, hráčské i tréninkové, takže jsme věděli, že nás čeká extrémně těžké utkání. Myslím, že se s tím borci poprali výborně.

Co podle vašeho názoru scházelo k ještě lepšímu výsledku?

Myslím, že kdyby nám tam padly ještě nějaké střely, které mohly padnout, především z dálky, tak by to bylo ještě vyrovnanější. Ve čtvrté čtvrtině jsme to dotáhli na devět bodů a mohlo být drama. Nakonec to soupeř natáhl na šestnáct, ukázala se jeho větší kvalita i fyzická připravenost. V závěru bylo přece jenom těžké pro naší užší rotaci hledat síly. Slavia je více natrénovaná, naběhaná, hrají tam mladší kluci než u nás.

Úvodní minuty zápasu ovšem z vašeho pohledu vypadaly děsivě…

Ano, v úvodu to chvíli bylo trochu na ručník, ale o to je cennější, že jsme se do toho dokázali dostat a v poločase byl rozdíl na čtyřech bodech, když jsme dokonce i vedli, byť jenom dvacet vteřin v zápase. Družstvo ale ukázalo svoji tvář a hráči dokázali, že se opravdu ještě mohou měřit se soupeřem z Kooperativa NBL.

Co říci k famóznímu představení v podání Martina Nováka?

Martin nás držel celou sezonu, byl výborný na doskoku i v zakončení, a v tomto utkání to jenom potvrdil. Šestadvacet bodů, dvanáct doskoků, výborná úspěšnost střelby, deset z třinácti dvojek. Co k tomu dodat… Martin mě svým výkonem vůbec nepřekvapil, on jen podtrhl to, jak hrál po celou dobu. Byl pro nás klíčovým hráčem v celém ročníku a proti Slavii to korunoval.

Co znamená porážka rozdílem šestnácti bodů s výhledem na čtvrteční odvetu v Praze?

Musíme být nohama na zemi. Doma jsme o šestnáct prohráli, venku to bude ještě těžší, navíc víme, že nepojedeme kompletní, což bude hrát významnou roli. Na druhou stranu dostanou prostor mladí kluci, pro které to budou extrémně cenné zkušenosti do dalších let. Rozhodně zápas nevzdáme, neodchodíme, jedeme se porvat o co nejlepší výsledek a věřím, že každý, kdo nastoupí na palubovku, tam nechá maximum a bude bojovat o každý balon.

