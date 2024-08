Svitavský basketbalový klub skutečně nabídku na postup do Kooperativa NBL od ligové asociace obdržel, ovšem po pečlivém zvážení hlavně ekonomické situace se ji rozhodl nyní nevyužít. Proč konkrétně, to klubový management vysvětluje ve svém vyjádření, které přinášíme v plném znění.

„S Českou basketbalovou federací jsme byli v kontaktu ohledně možného přihlášení do Kooperativa NBL v případě, že nebude Kolínu licence udělena. Času na rozhodnutí bohužel moc nebylo, a to především na to, abychom dokázali zajistit dostatečný rozpočet. Účast v nejvyšší soutěži, pokud chcete hrát důstojnou roli, vyžaduje rozpočet o několik milionů vyšší, než jaké jsou naše aktuální finanční možnosti. Navíc by to znamenalo tvorbu de facto nového kádru, neboť pro většinu našich hlavních opor je dráha profesionála v Kooperativa NBL uzavřenou kapitolou. Naopak naši mladíci musí stále ještě získávat mnoho zkušeností a basketbalově růst, a to jak v první, tak i ve druhé lize. Věříme, že už v příští sezoně ukážou svůj posun, reálně ale jejich výkonnost na úrovni potřebné pro nejvyšší soutěž ještě není. Ve středně až dlouhodobé vizi klubu návrat mezi českou basketbalovou elitu máme, ale není to krok, který by se dal udělat za měsíc. Musíme se na to po všech stránkách připravit, zejména po té ekonomické.“