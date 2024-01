Prvenství v základní skupině Východ první basketbalové ligy mužů? Když se svitavští Tuři v závěru minulého kalendářního roku osamostatnili na nejvyšším stupínku, byla by škoda takovou příležitost zahodit. Připomeňme, že svoji zápasovou bilanci si přenesou také do nadstavbové části a cíl nerozšířit aktuální počet dvou porážek je možná smělý, nicméně rozhodně reálný.

Tuři Svitavy vs. Královští sokoli Hradec Králové. | Foto: Martin Alexa

Na druhou stranu je třeba, aby svěřenci trenéra Martina Šorfa zůstali obezřetní, protože pořád nemají stoprocentně zajištěný ani postup do nejvyšší nadstavbové skupiny, ve které se tři nejlepší celky ze skupin Západ a Východ utkají o nasazení do čtvrtfinále play off. Na průběžně čtvrté Brno však mají dvě výhry k dobru a tuhle pozici by prohospodařit určitě neměli.

Novoroční pokračování mistrovské soutěže svitavští basketbalisté otevřou domácím vystoupením proti Novému Jičínu (pátek, 20.00). Na palubovce tohoto soupeře odehráli v říjnu mimořádně dramatickou partii, která po několika zvratech skončila jejich vítězstvím nejtěsnějším možným poměrem 81:80. Severomoravané náleží mezi nevyzpytatelné protivníky, kteří umí zaskočit favority, ale dokážou také „vybouchnout“, což předvedli například před svátky v Brně, kde dostali „naloženo“ o třicet bodů. Jejich barvy hájí kromě jiných někdejší Tur Václav Bujnoch a další hráči se zkušenostmi z Kooperativa NBL. Tak či onak, Tuři si jsou vědomi důležitosti pátečního večerního souboje, do kterého vstoupí s cílem prodloužit svoji vítěznou sérii.

Zdroj: Radek Halva

Aktuální pořadí 1. ligy Východ:

1. Tuři Svitavy 14 12 2 1280:1075 26

2. Královští sokoli 14 11 3 1327:1061 25

3. BK Opava B 14 11 3 1206:1094 25

4. Basket Brno U23 14 10 4 1169:980 24

5. BC Nový Jičín 14 6 8 1145:1150 20

6. BK Vividbooks Pardubice 14 5 9 1098:1145 19

7. Snakes Ostrava 14 4 10 1028:1220 18

8. Fastav Zlín 13 4 9 1060:1170 17

9. Basketbal Olomouc 13 4 9 969:1116 17

10. BCM Orli Prostějov 14 2 12 1015:1286 16

Zbývající program základní části:

Pátek 5. ledna 20.00: Tuři – Nový Jičín.

Neděle 14. ledna 18.00: Snakes Ostrava – Tuři.

Neděle 21. ledna 17.00: Tuři – Opava B.

Neděle 28. ledna 18.00: Pardubice – Tuři.