V předstihu odehráli svitavští basketbalisté svoje závěrečné vystoupení ve východní základní skupině prvoligové soutěže. Čtvrteční krajské derby v Pardubicích se stalo relativně přesvědčivě jejich kořistí a do nadstavby, v níž se dvoukolově utkají se třemi nejlepšími celky ze Západu, vkročí s lichotivou bilancí patnácti vítězství oproti třem porážkám.

Tuři Svitavy vs. BC Nový Jičín. | Video: Radek Halva

Tuři vyjeli do Pardubic bez svého nejlepšího střelce Pavla Slezáka a v první čtvrtce se zdálo, že jim pardubický tým nadělá problémy. Od druhé periody se ovšem Svitaváci chopili taktovky hry, výrazně přidali především na nasazení v obraně a vývoj se začal rychle překlápět na jejich stranu. Ani po změně stran se na palubovce podstatnější drama nekonalo, svitavský náskok atakoval hranici třiceti bodů a kouč Martin Šorf tak mohl dát opět potřebné minuty mladíkům z lavičky. Domácí sice ke konci z bodového manka ukrojili, ale Tuři si výsledek kontrolovali. Role top skórera se tentokrát ujal Jan Hlobil, jenž ke svým dvaceti bodům navíc přidal třináct doskoků.

Zdroj: Youtube

1. LIGA MUŽI – skupina Východ

18. KOLO: BK Vividbooks Pardubice – Tuři Svitavy 74:86 (25:17, 34:48, 45:73). Body: Simonides 17, M. Svojanovský 17, Horváth 16, Mikuláš 8, Kubánek 8, Vlček 4, Folta 2, Soldán 2 – Hlobil 20, Novák 16, Petric 15, Marko 12, Jurka 9, Suchomel 7, Janata 3, Sedláček 2, Kostka 2. Rozhodčí: Renc, Billík. Fauly: 16:15. Pět chyb: Rolenc (Pardubice). Trestné hody: 16/10 – 5/5. Trojky: 10:9. Doskoky: 39:32. Diváci: 63.

Pardubický volejbalový perník byl pro svitavského nováčka druhé ligy moc tuhý

Výslednou bilanci patnácti výher a tři nezdarů (a vzhledem k lepší vzájemné bilanci s Královskými sokoly první místo v tabulce!) lze ze svitavského pohledu nepochybně hodnotit kladně. Tuři ztratili pouze podzimní zápas proti Brnu, kdy se jejich nově složený tým dával ještě dohromady, dále dramatickou bitvu na palubovce Královských sokolů a v novém roce padli v nepovedeném utkání proti Novému Jičínu. Na druhou stranu strhli na svoji stranu některé mimořádně vyrovnaná střetnutí, především rozdílem jediného bodu v Novém Jičíně a po dvou prodlouženích v Opavě. Dalším jejich cílem není bude udržet po nadstavbě umístění mezi top čtyřkou, což se jeví jako reálně splnitelné. Všechny série play off se hrají na dva vítězné zápasy, takže výhoda domácího prostředí může sehrát klíčovou úlohu.

Zdroj: Radek Halva

18 vystoupení Turů:

BCM Orli Prostějov 87:56 a 90:64

Fastav Zlín 89:85 a 125:81

Basket Brno U23 66:77 a 86:79

Královští sokoli Hradec Králové 93:95 a 86:81

Basketbal Olomouc 108:74 a 89:71

BC Nový Jičín 81:80 a 75:87

Snakes Ostrava 85:57 a 96:85

BK Opava B 101:99 a 94:65

BK Vividbooks Pardubice 94:76 a 86:74

Nadstavbová skupina C (o 1. – 6. místo) se bude hrát od 9. února a Tuři se v jejím rámci utkají doma a venku se třemi nejlepšími celky západní skupiny, kterými bez ohledu na výsledky závěrečného kola jsou GBA Lions Jindřichův Hradec, Sokol pražský a Slavoj BK Litoměřice. Tahle část sezony tedy fanouškům slibuje velmi atraktivní podívanou. Všechny dosavadní výsledky se započítávají do tabulky. Celá šestka má současně zajištěné čtvrtfinále play off, k nim se připojí dva nejlepší celky ze skupiny D (o 7. – 12. místo).