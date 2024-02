První přímá konfrontace nejlepších týmů prvoligové soutěže basketbalistů vyzněla jednoznačné lépe pro skupinu Západ, jejíž vyslanci využili naplno výhodu domácího prostředí. A platilo to rovněž pro Sokoly z hlavního města, kteří si vyšlápli na svitavské Tury a uštědřili jim poměrně nečekanou porážku, jejich celkově čtvrtou v aktuálním ročníku.

Basketbalisté Svitav (ve žlutém). | Foto: Martin Alexa

O patnáct bodů prohrávaly Svitavy po třiceti minutách hry a nic nenasvědčovalo dramatu. Tuři však několikrát v sezoně předvedli, že se umí vyšponovat k mohutnému finiši, a platilo to i v tomhle případě. Krok za krokem se ve skóre přibližovali, docvakli se na postupně rozdíl jediného bodu, ale dál to nešlo. Domácí v koncovce udrželi pevné nervy na čáře trestného hodu, znovu odskočili a zápase definitivně „zavřeli". Hosty potopilo 22 útočných doskoků, které protivníkovi dovolili.

Zdroj: Youtube

„Ukazuje se, že delší zápasové pauzy nám nesedí. Stejně jako po Vánocích s Novým Jičínem jsme ani tentokrát nezahráli v dobrém rytmu. Sice jsme začali dobře a rychle získali vedení, ale potom nastoupil Daniel Zach a to byl rozhodující faktor utkání. Střílel ze všech pozic s vysokou úspěšností a Sokol to posadilo na koně. Ve třetí čtvrtině jsme se trochu zasekli v útoku a domácí se dostali do poměrně vysokého náskoku. Pozitivní je, že jsme se potom dokázali ještě dostat na dostřel, měli jsme tam dobré sekvence, trefili nějaké trojky a bylo to kdo s koho. Bohužel rozhodly momenty, kdy jsme třeba výborně bránili 22 vteřin a potom Dan Zach trefí koš tři metry za obloukem a zase soupeře uklidní. Místo toho, abychom využil laufu, v němž jsme v dané chvíli byli. Obrovským naším problémem byl v celém zápase obranný doskok, 22 střel domácích navíc je šílené číslo a s tím se těžko dá pomýšlet na vítězství," hodnotil duel svitavský trenér Martin Šorf.

Šampióni florbalové divize jsou z Litomyšle! Ale sezona tím pro ně nekončí…

1. LIGA, skupina C (o 1. – 6. místo):

1. KOLO: Sokol pražský – Tuři Svitavy 94:84 (24:23, 53:46, 75:60). Body: Zach 33, O. Kohout 17, Brůha 13, Šop 13, Hartig 9, Štěpánek 6, M. Kohout 3 – Marko 26, Slezák 25, Hlobil 12, Novák 10, Jurka 10, Jokl 1. Rozhodčí: Kec, Pazourek. Fauly: 19:23. Pět chyb: M. Kohout – Novák. Trestné hody: 32/27 – 19/12. Trojky: 9:10. Doskoky: 52:37. Diváci: 89.

Další výsledky:

GBA Lions Jindřichův Hradec – BK Opava B 104:50, Slavoj BK Litoměřice – Královští sokoli Hradec Králové 86:73.

Aktuální pořadí:

1. Jindřichův Hradec 19 16 3 1780:1416 35

2. Hradec Králové 19 15 4 1810:1440 34

3. Svitavy 19 15 4 1715:1480 34

4. Litoměřice 19 13 6 1549:1428 32

5. Opava B 19 13 6 1531:1484 32

6. Sokol pražský 19 13 6 1609:1566 32

VIDEO, FOTO: Litomyšl proti Novému Městu bez šance. Slovan čepoval jedenáctku

Další program:

Tuři Svitavy – Slavoj BK Litoměřice (neděle 18. února, 17.00, hala Na Střelnici).