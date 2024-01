/VIDEO/ Nemilé novoroční probuzení potkalo svitavské basketbalisty. V 15. kole prvoligové skupiny Východ na domácí palubovce v hale Na Střelnici totiž nečekaně prohráli s Novým Jičínem a lehce si zkomplikovali boj o první místo v tabulce. Špatný začátek a špatný konec, tak by se ve stručnosti dalo charakterizovat třetí prohrané střetnutí Turů v ročníku.

Tuři Svitavy vs. BC Nový Jičín. Poslední akce prvního poločasu otočila skóre ve prospěch domácích. Ne nadlouho. | Video: Radek Halva

Zásadním problémem pro Tury se ukázal být jejich prachmizerný start do utkání. Jakoby si v úvodní periodě ještě neuvědomili, že svátky jsou pryč a ocitli se znovu na palubovce v boji o mistrovské body. Než byste řekli švec, nabrali dvouciferné manko, stav 16:34 po deseti minutách hovořil jasnou řečí. Nicméně ve druhé čtvrtině bylo najednou všechno jinak, Tuři přitopili ve všech činnostech pod kotlem a soupeř najednou nevěděl co hrát, tuhle pasáž opanovali 30:11 a do šatech odcházeli s těsným vedením.

Zdroj: Radek Halva

Snad každý v hale očekával, že ve druhém poločase domácí definitivně převezmou otěže hry do svých rukou a navážou na výkon z druhé čtvrtky. Jenže pravdou byl opak, ukázalo se, že právě druhé hrací období bylo tím nejlepším, co v utkání předvedli.

Zdroj: Radek Halva

Ve třetím kvartálu nedali Tuři ani deset bodů a basketbalisté z Nového Jičína pochopili, že skutečně mohou reálně myslet na výhru. Boj to byl stále vyrovnaný, nejednou se zdálo, že Svitavy přece jen překlopí vývoj pro sebe, ale vždycky se proti tomu něco postavilo: neproměněná volná střela, zbytečná ztráta, zahozené šestky.

Navíc v útoku až příliš závisely na Romanu Markovi, který sice dělal, co mohl, ale potřeboval větší podporu od dalších hráčů. Zato hosté měli pět dvouciferných střelců, což byl další z klíčových faktorů tohoto duelu. A když si v závěru přidali pár šipek do svitavského terče také rozhodčí, neměli Tuři na to, aby se vzepřeli osudu v podobě porážky.

1. liga skupina Východ:

15. KOLO: Tuři Svitavy – BC Nový Jičín 75:87 (16:34, 46:45, 55:64). Body: Marko 29, Slezák 17, Jokl 10, Hlobil 8, Novák 7, Jurka 2, Petric 2 – Janů 22, Bujnoch 13, Havlík 12, Snopek 11, Mikulec 10, Svoboda 9, Čank 5, Tomek 3, Jakubů 2. Rozhodčí: Komprs, Veis. Fauly: 25:19. Pět chyb: Hlobil, Novák – Svoboda. Trestné hody: 20/11 – 29/20. Trojky: 10:11. Doskoky: 41:54. Diváci: 175.

Po svátcích to bylo takové ospalé…

Nepříjemná porážka na domácí palubovce, ale není důvod k panice. Tak hodnotil trenér Svitav MARTIN ŠORF novoroční basketbalovou premiéru v hale Na Střelnici. Uměl ocenit kvalitní výkon soupeře z Nového Jičína a chyby hledal u sebe a svého týmu.

První zápas v novém roce nedopadl ze svitavského pohledu rozhodně podle představ. V čem vidíte hlavní příčiny nezdaru?

Zejména v první čtvrtině, která byla z naší strany úplně bez energie. V útoku jsme postrádali pohyb hráčů i pohyb míče, v obraně se nám nedařilo nic. Ať jsme bránili zónově či osobně, tak soupeř se dostal do laufu, dokázal trefovat i těžké střely a dostal se skoro do dvacetibodového vedení.

Druhá čtvrtina vypadala mnohem lépe, nakonec jste skóre dokonce otočili na svoji stranu…

Ano, do zápasu jsme se vrátili, chytili jsme dobrý rytmus především na útočné polovině, chodili jsme rychle dopředu, vytvářeli si volné střelecké pokusy a byli i produktivní.

V rozletu vás však zabrzdila přestávka a po ní to znovu nebylo ono. Co se stalo?

Po návratu z kabiny to bohužel podobné jako na začátku. Zase nám chyběla energie, opět jsme se trápili v útoku, když jsme ve třetí čtvrtině dali jen devět bodů. Zase tam byl problém s pohybem, nepomohli jsme si žádnými rychlými protiútoky. Několik situací, které mohly skončit košem, skončily místo toho buď naší ztrátou, nebo tím, že jsme netrefili. Trestné hody jsme měli na 55 procentech, což je také málo. Někteří hráči, od kterých čekáme bodový přísun, neskórovali tak, jak bychom potřebovali. Roman Marko sice dal spoustu bodů, i Pavel Slezák, ale nemůže to být jenom o nich. Navíc se nám nepodařilo zabrat v obraně, nepohlídali jsme si vymezené území, dovolili jsme soupeři hodně doskoků a druhých šancí. To všechno přispělo k naší porážce.

Zdroj: Radek Halva

Vaše celkové hodnocení utkání?

Řekl bych, že to bylo po svátcích takové ospalé, ale tak to někdy chodí. My jsme měli výborný podzim, deset výher v řadě, teď jsme malinko narazili a vrátili jsme se zpátky na zem. Věřím ale, že nás tenhle výsledek spíše nakopne než srazí, na prohru zapomeneme a do příštího utkání v Ostravě půjdeme zase s hlavami nahoře bojovat o další důležité vítězství. Pořád máme základní část výborně rozehranou a není důvod panikařit.

Asi je také nutno vyzvednout výkon Nového Jičína, který se prezentoval velmi dobrou hrou, že…

Jednoznačně. Musíme mu dát kredit za jeho výkon, i když mu tam občas padaly i šťastné střely včetně trojek po desku, což jim hodně pomohlo a dodalo sebevědomí. Štěstí ale přeje připraveným, hosté si za výhrou šli a výsledek nechci svádět na nic jiného než na to, že soupeř zahrál výborně a byl lepší, zatímco nám se tolik nedařilo.

Zdroj: Radek Halva

K dalšímu prvoligovému souboji zajíždějí Svitavy v neděli 14. ledna, kdy se představí na palubovce Snakes Ostrava.