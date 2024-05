Svitavský klub sice před sezonou avizoval, že jeho aktuální ambice nesahají k návratu do Kooperativa NBL, ze které před několika lety dobrovolně odešel z ekonomických důvodů. Jenže osud, či spíše výborné výkony v prvoligovém play off, rozhodl tak, že právě Tuři budou vyzyvateli posledního celku tabulky NBL. A nikoli týmy, které po nejvyšší soutěži pokukovaly, tedy především Jindřichův Hradec a Hradec Králové. Jenže Jihočechy vyprovodily z pavouka právě Svitavy a Královští sokoli, možná největší adepti na barážové místo, si nečekaně vylámali zuby na později poražených finalistech z Litoměřic.

Takže barážovou výzvu přijali Svitavští. V pozici jednoznačných outsiderů, to je potřeba zdůraznit. Pravda, před rokem se sice podařilo přes prolínací soutěž postoupit píseckým Sršňům (a při své premiéře v NBL odehráli více než důstojnou roli), bylo to však dáno rovněž tím, že jejich tehdejší protivník z Hradce Králové nastoupil k barážovém dvojzápasu v rozklíženém stavu.

Což se letos bude sotva opakovat. Slavia sice odehrála prachbídnou extraligovou sezonu, během níž se od začátku do konce nevymotala z chvostu tabulky a o jejím pádu do baráže bylo rozhodnuto dávno před dohráním dlouhodobé části. Přesto si však Pražané sestup rozhodně nepřipouštějí, v každém případě chtějí setrvat v Kooperativa NBL, o čemž nejlépe svědčí skutečnost, že těsně před koncem nadstavbové skupiny A2 angažovali na pozici hlavního trenéra svitavským fanouškům dobře známe někdejšího úspěšného kouče Turů Lubomíra Růžičku. S jasným úkolem – zachránit pro Slavii nejvyšší soutěž. Jeho přítomnost na lavičce soupeře jenom zvedá náboj a prestiž zápasu, který by měl zaplnit svitavské hlediště podobně jako finále první ligy, které se hrálo přes více než osmi stovkami přihlížejících.

Domácí basketbalisté jdou do baráže v pozici týmu, který absolutně nemá co ztratit, může hrát bez jakéhokoli psychického tlaku a nervů, protože sportovní „povinnost“ leží na straně soupeře. Nesporně však půjde o velmi zajímavou a divácky atraktivní konfrontaci.

„Proti plně profesionálnímu týmu, který se opírá i o služby čtyř zahraničních hráčů, to budeme mít hodně těžké. Favorit je jasný, bude jím celek z nejvyšší soutěže, který disponuje i výrazně větším rozpočtem. Baráž se však hraje pouze na dva zápasy a rozdíl ve skóre. Rozhodně se tedy nevzdáváme dopředu a budeme bojovat ze všech sil s kádrem, který si postup do baráže během celé sezóny vybojoval. Věříme, že po domácím finálovém utkání, ve kterém padl rekord v návštěvnosti první ligy, dokážeme opět zaplnit halu Na Střelnici do posledního místa a publikum vytvoří fantastickou atmosféru,“ uvedl před úvodním duelem této minisérie svitavský trenér Martin Šorf.

První barážové utkání Tuři Svitavy – SK Slavia Praha se hraje toto úterý 7. května od 18 hodin. Odveta je na programu ve čtvrtek 9. května v Praze, začínat bude v 17.00.