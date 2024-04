Bez tří vyfaulovaných mužů dohrávali svitavští basketbalisté úvodní semifinálové utkání první ligy na palubovce GBA Lions. A přesto se dokázali semknout takovým způsobem, že napínavou koncovku duelu strhli na svoji stranu a rázem jim chybí poslední krok k postupu do finálového utkání! Ten navíc mohou učinit v neděli v podvečer před natěšenými vlastními fanoušky v hale Na Střelnici.

Jindřichův Hradec vs. Svitavy. | Foto: Lukáš Šamal

V průběhu dramatické bitvy to byli převážně Tuři, kdo byl ve skóre napřed, v závěru prvního poločasu na krátkou chvíli dokonce i dvouciferně. Jinak se ovšem většinu času rozdíl na ukazateli pohyboval do pěti bodů. Necelé tři minuty před koncem domácí po dlouhé době těsně vedli (87:86), do posledních dvou minut se šlo za rovnovážného stavu (88:88). Hlobil následně košem s faulem vrátil náskok na svitavskou stranu (88:91), ve finiši to bylo o zkušenostech, kterých bylo na straně Turů požehnaně, a také o pevné ruce na čáře trestného hodu (celkem se v zápase házelo 67 šestek!).

Šestadvacet vteřin před sirénou proměnil za stavu 90:92 jindřichohradecký Karasov pouze jednu (91:92), Marko si na opačné polovině palubovky vedl stejně (91:93), Lions z dalšího útoku ztratili míč, co byla pobídka pro Marka, aby přesnou dvoubodovou střelou zápas tzv. zavřel. Tuři v utkání nejvíce těžili z mimořádně vysoké úspěšnosti střelby, za dva body pálil bezmála za 80 procent a na to soupeř nenašel účinnou odpověď.

Co tenhle výsledek znamená? Nic více a nic méně, že v sérii hrané na dvě vítězství mají Svitavy tenisovou terminologií řečeno mečbol a ten se budou pokoušet proměnit v neděli od 18 hodin v hale Na Střelnici.

1. LIGA MUŽI – semifinále play off

1. ZÁPAS: GBA Lions Jindřichův Hradec – Tuři Svitavy 91:96 (27:24, 46:53, 68:70). Body: Kábrt 25, Linis 17, Jansa 14, Kheil 13, Karasov 9, Vondra 7, Kölbl 4, Mička 2 – Slezák 26, Marko 20, Hlobil 18, Novák 16, Jurka 7, Jokl 5, Petric 4. Rozhodčí: Vošahlík, Hartig, Scholzová. Fauly 21:30. Pět chyb: Jurka, Novák, Jokl (vš. Svitavy). Trestné hody: 39/30 – 28/17. Trojky: 7:11. Doskoky: 41:38. Diváci: 400.

Stav série: 0:1.

Další výsledek:

Královští Sokoli Hradec Králové – Slavoj BK Litoměřice 77:82 (stav série: 0:1).