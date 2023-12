Takováhle vítězství se v boji o top trojku ve východní skupině první ligy basketbalistů náramně počítají. Svitavští Tuři uspěli na palubovce jednoho ze svých přímých konkurentů v Brně, když skvělou čtvrtou čtvrtinou otočili nepříznivě se vyvíjející střetnutí, a příští neděli si to na domácí půdě rozdají s Královskými sokoly o první místo v tabulce.

Svitavští prvoligoví basketbalisté. | Foto: Tuři Svitavy

Nevypadalo to s Tury moc dobře, po třech čtvrtinách za dvouciferného náskoku soupeře (71:59) visely jejich naděje na úspěšný výsledek na hodně tenkém vlásku. Ještě čtyři minuty před koncem to bylo 79:71, jenže potom se ukázalo, že ve vypjaté koncovce duelu se budou lépe cítit ostřílení svitavští borci než brněnští mladíci. Ti do konce zápasu netrefili vůbec nic (včetně šesti trestných hostů), naopak na druhé straně Marko dvěma trojkami za sebou přitáhl Tury na rozdíl jediného koše a zatímco domácí basketbalisté se pod tíhou okamžiku rozklepali, tak Slezák si došel pro koš s faulem a hosté potom zkušeně dokormidlovali zápas k velice cennému vítězství.

Výsledek závěrečné čtyřminutovky 0:15 nejlépe svědčí o tom, co se na hřišti odehrávalo. Svitavy oplatily Brňanům porážku z prvního vzájemného duelu tohoto ročníku a udělali výrazný krok směrem do horní nadstavby.

Pavel Slezák a jeho čísla ze zápasu v Brně.Zdroj: Tuři Svitavy.

„Máme za sebou hodně náročný a poměrně emotivní zápas. Ve třetí čtvrtině nás Brno jasně přehrálo, dobře útočilo jak do naší osobní obrany, tak do zónové, a asi nám málokdo věřil, i proto, že nám v úzké rotace trochu docházela energie. Chytli jsme se ale několika trojkami, což nás nastartovalo a dodalo nám také nasazení do obrany, kde jsme byli všude včas a pohlídali si i doskok, ze kterého jsme chodili dopředu. Respekt patří všem klukům, kteří si tohle vítězství vybojovali,“ hodnotil vítězné střetnutí trenér Martin Šorf.

1. LIGA – skupina Východ:

12. KOLO: Basket Brno U23 – Tuři Svitavy 79:86 (24:24, 47:42, 71:59). Body: Kubín 22, M. Půlpán 17, Houzar 11, Musil 7, Š. Svoboda 6, Rychtecký 5, Strašák 5, Rygl 2, Koulisianis 2, Šulc 2 – Slezák 28, Marko 18, Hlobil 15, Novák 13, Petric 7, Jokl 5. Rozhodčí: Karafiát, Kult. Fauly: 27:23. Pět chyb: Rychtecký, M. Půlpán (oba Brno). Trestné hody: 28/14 – 32/20. Trojky: 11:10. Doskoky: 49:47. Diváci: 105.

Zdroj: Youtube

Další výsledky:

Zlín – Ostrava 104:64, Nový Jičín – Opava B 77:89, Olomouc – Pardubice 67:75, Hradec Králové – Prostějov 99:75.

Pořadí:

1. Královští Sokoli Hradec Králové (10-2), 2. Tuři Svitavy (10-2), 3. Basket Brno U23 (9-3), 4. BK Opava B (9-3), 5. BK Vividbooks Pardubice (5-7), 6. BC Nový Jičín (4-8), 7. Fastav Zlín (4-7), 8. Snakes Ostrava (3-9), 9. Basketbal Olomouc (3-8), 10. BCM Orlicí Prostějov (2-10).

Další program:

Tuři Svitavy – Královští sokoli Hradec Králové (neděle 10. prosince, 17.00, hala Na Střelnici).