Nedaří se a nedaří. Svitavští basketbalisté sbírají v nadstavbové skupině první ligy pouze porážky (pokud nepočítáme kontumační výhru nad Sokolem pražským). Nedařilo se jim ani v Litoměřicích, kde jim v nekompletním složení utekla závěrečná čtvrtina (26:15). O jejich výsledném umístění a zároveň soupeři pro čtvrtfinále se rozhodne teprve po dohrání závěrečného dějství. Ve hře zůstávají dvě varianty.

Ilustrační foto. | Foto: Martin Alexa

1. LIGA MUŽI – nadstavba C (o 1. - 6. místo):

5. KOLO: Slavoj BK Litoměřice – Tuři Svitavy 92:79 (18:19, 41:36, 66:64). Body: Karlovský 27, Maděra 20, Haiblík 18, Slowiak 10, Grunt 7, Rozsypal 5, Gabriel 4, Krupka 1 – Novák 31, Kubín 13, Marko 11, Petric 9, Jurka 8, Sedláček 3, Ropek 2, Jokl 2. Rozhodčí: Perlík, Pazourek. Fauly: 18:19. Pět chyb: Grunt (Litoměřice). Trestné hody: 15/12 – 16/13. Trojky: 12:6. Doskoky: 41:39. Diváci: 120.

Na poslední venkovní výjezd se Tuři vydali bez dvou hráčů základu Slezáka s Hlobilem, což bylo pochopitelně znát. Svým dalším velkým výkonem je zastoupil Martin Novák (31 bodů, úspěšnost 80 procent za dva body!) a hlavně díky němu se rozdíl ve skóre udržoval ze svitavského pohledu pořád v hratelných mezích, byť soupeř byl po většinu času lehce napřed. Ve čtvrté čtvrtině však zmíněný Novák dohrával se čtyřmi fauly a urostlí domácí pivoti toho využili, navíc se Tuři nevyvarovali několika zbytečných ztrát a špatných zakončení. Ještě čtyři minuty před koncem to bylo 81:75 a naděje pořád žila, samotná koncovka se ovšem odehrála v litoměřické režii.

Zdroj: Youtube

„Tři čtvrtiny byl zápas hodně vyrovnaný, vyvíjel se trochu ve vlnách. Bohužel ve čtvrté čtvrtině se naplnilo to, čehož jsme se obávali, že nám v úzké rotaci bez dvou hráčů základní sestavy dojdou síly. Bylo vidět, že domácí se dostali do několika rychlých protiútoků, kdy jsme se nestíhali vracet. Mrzí mě, že jsme si nechali dát šest trojek od Maděry a nechali ho tolikrát volného, přitom jsme si na něho chtěli dát extra pozor. Opět skvělé utkání odehrál Martin Novák, škoda ale byla, že jsme si v útoku moc nepomohli střelbou za tři body,“ zhodnotil zápas svitavský trenér Martin Šorf.

Závěrečné nadstavbové utkání odehrají Tuři v neděli 17. března od 18.30 v hale Na Střelnici proti Jindřichovu Hradci, v tuto chvíli již jistému vítězi skupiny C. V tabulce mohou stále skončit třetí (pokud by se jim podařilo zvítězit a současně Litoměřice prohrály v Opavě), jakákoli jiná kombinace výsledků je posílá na čtvrtý flek. Jisté je, že ve čtvrtfinále play off změří Svitavy síly buď s opavskou rezervou, nebo s pražským Sokolem.

Další výsledky: Sokol pražský – BK Opava B 84:69, GBA Lions Jindřichův Hradec – Královští sokoli Hradec Králové 79:63.

Aktuální pořadí:

1. Jindřichův Hradec 23 19 4 2139:1753 42

2. Hradec Králové 23 18 5 2149:1746 41

3. Svitavy 23 16 7 1975:1738 39

4. Litoměřice 23 16 7 1868:1729 39

5. Sokol pražský 23 15 8 1846:1817 38

6. Opava B 23 13 10 1821:1835 36