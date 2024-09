Svitavský basketbal má před sebou další prvoligovou sezonu. Věru, že v ní má na co navazovat, na jaře ve druhé nejvyšší soutěži triumfoval, bojoval v baráži o Kooperativa NBL a v létě dokonce dostal nabídku, aby v ní nahradil Kolín, který nedostal potřebnou licenci. Tuhle možnost Tuři nevyužili, setrvali v první lize a v ní chtějí být znovu vidět. Základní metou pro ně je postup do nadstavbové skupiny A a tím pádem do play off.

„Minulá sezona byla po dlouhé době potěšením pro všechny příznivce basketbalu ve Svitavách. Užili jsme si to především v play off. Zcela nečekaně jsme se dostali do finále, vždyť papírově jsme měli skončit o kolo dříve na Jindřichově Hradci, ale podařilo se nám tohoto favorita ve dvou zápasech porazit. V dramatickém finále se nám povedlo na půdě soupeře v Litoměřicích získat titul v první lize,“ připomněl klubový manažer PAVEL ŠPAČEK památné jarní dění.

„Byla to velká událost, všem patří obrovský dík. Moc nám pomohlo, že jsme dvakrát vyprodali halu Na Střelnici. Měli jsme ve finále i trochu štěstí, v klíčových momentech jsme díky zkušenosti dokázali zachovat klid,“ zdůraznil Špaček, jak zásadní podíl na úspěchu měly dlouholeté opory Roman Marko, Pavel Slezák a Martin Novák. Všichni tři mimochodem u Turů podepsali nové dvouleté kontrakty, stejně jako trenér Martin Šorf. „Je to svým způsobem unikát, že jako trenérský nováček v první lize udělal hned titul. To se počítá,“ chválil manažer.

close info Zdroj: Tuři Svitavy zoom_in Svitavští šampióni prvoligového ročníku 2023/2024.Možnost vrátit se do Kooperativa NBL vedení svitavského basketbalu odmítlo. „Kvůli finančním problémům Kolína jsme jako poražený celek z baráže dostali tuhle nabídku, což byla další mimořádná věc. Bylo by to na nás ale v tuhle chvíli příliš. Zvážili jste všechny naše možnosti, které aktuálně máme, především finanční, a přenechali jsme tuhle příležitost jinému klubu, který na tom je ekonomicky silněji než my,“ vysvětluje Pavel Špaček, proč místo Svitav budou hrát Kooperativa NBL GBA Lions z Jindřichova Hradce.

Svitavy tedy v pátek v Olomouci rozjedou cestu za obhajobou prvoligového titulu. Sahají jejich ambice takhle vysoko? Vzhledem k tomu, že v hráčském kádru nedošlo k zemětřesení, se to nabízí. „Byl bych v tom opatrný, ale uděláme všechno, abychom nastavenou úroveň udrželi. Těžko stanovovat sportovní cíle, když vyhrajete první ligu. Musíme být pokorní a uznat i kvalitu soupeřů, protože ta je poměrně velká,“ je si vědom manažer Špaček.

Tuři Svitavy vs. Slavia Praha (baráž o Kooperativa NBL, 1. zápas). | Video: Radek Halva

„Oprávněným cílem je postup do skupiny A1, tedy skončit v základní části do třetího místa, což nemusí být tak jednoduché. Potom se uvidí, play off je ošemetná záležitost a musí se tam všechno sejít. Věřím, že se nám to sejde znovu, ale nejdříve se do těch pozic musíme dostat,“ dodal Špaček.