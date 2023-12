/KOOPERATIVA NBL/ Povzbuzení vydřenou výhrou po dvojím prodloužení v Ústí nad Labem nastoupili pardubičtí basketbalisté k poslednímu předvánočnímu ligovému souboji proti nymburskému favoritovi. Po špatném startu do utkání se Beksa dokázala vzchopit a vrátila se do hry, ale po změně stran znovu dovolila soupeři několik bodových sérií a ten si další vývoj pohlídal. Svěřenci Vanji Miljkoviče zůstávají v tabulce devátí se ztrátu dvou výher na osmý Písek.

Začátek byl v podání domácích doslova hrozivý (2:17), ale jakoby je to paradoxně spíše nastartovalo, než srazilo, protože ve druhém hracím období začali předvádět basket, jaký se fanouškům v hledišti musel líbit, agresivní, aktivní směrem do koše, v dobrém tempu. Před poločasem tak dokonce na chvíli obrátili skóre na svoji stranu (46:45) a druhá polovina zápasu se jevila zcela otevřená. Jenže v ní se tak trochu opakovala historie z úvodních minut, Nymburk znovu získal dvouciferné vedení a jakmile ho Beksa umazala, udeřil opět desetibodovou šňůrou a definitivně dostal celé střetnutí pod svoji kontrolu.

Vanja Miljkovič, trenér Pardubic: Gratuluji Nymburku k vítězství, zasloužil si ho. Zejména ve druhém poločase ukázal, jakou má sílu, ukázal, že je opravdu kvalitním týmem. Navzdory porážce nemůžu být úplně zklamaný, protože jsem viděl spoustu pozitivních věcí, které si z tohoto utkání můžeme vzít. Jakž takž jsme kontrolovali doskok, měli jsme 22 asistencí, což ukazuje na týmovost, s jakou jsme hráli. Pro mě jako pro trenéra je to velmi důležité. Nicméně jsme prohráli. Dostat doma 97 bodů je prostě moc. Na výsledku se podepsalo i to, že jsme ve druhé půli působili unavenějším dojmem, přece jen máme za sebou nedělní zápas v Ústí s dvojím prodloužením a nehráli jsme s potřebnou energií.

Francesco Tabellini, trenér Nymburka: Zápas rozhodně nebyl jednoduchý. Věděli jsme, že Pardubice se zlepšují, bylo to vidět i na palubovce. Už nehrají to, co hrály před třemi týdny. Myslím si, že jsou na správné cestě, aby se dostaly nahoru, kde byly na začátku sezony. Ani my jsme nehráli náš nejlepší basketbal. Neměli jsme v poslední době tolik tréninků, byl to náš třetí duel během pěti dní. Výhru máme především díky charakteru, jaký jsme ukázali, především ve druhém poločase. Tohoto vítězství si vážíme, jsem na náš tým pyšný, jak tuto část sezony dokázal zakončit.

Matěj Burda, hráč Pardubic: Zápas se mi hodnotí těžko. Nechali jsme si ho utéct hned na začátku, ale vrátili jsme se zpátky do kontaktu a první poločas skončil jen o bod. Hlavně druhou čtvrtinu jsme zahráli výborně. Doufali jsme, že stejně nastoupíme i do druhého poločasu, ale bohužel se nám to nepovedlo a Nymburk znovu odskočil na výraznější rozdíl, který udržel až do konce. V útoku jsme neměli až takový problém, i když jsme neproměnili nějaké dobré střelecké pozice, ale dostat 97 bodů určitě není dobré. Hlavní chyba byla v naší obraně.

František Rylich, hráč Nymburka: Věděli jsme, že to bude těžké, hodně běhavé a silové, že budeme muset hrát naši obranu a rychle běhat, protože Pardubice neměly tak velkou rotaci jako my. Nakonec jsme ve třetí čtvrtině dokázali dát pár košů z rychlých protiútoků, dostali se do vedení a udrželi jsme ho až do konce. Já se snažím střílet, kdykoliv jsem volný, a zrovna dneska těch pozic bylo víc než normálně. Něco tam i spadlo, vycházelo to, ale body jsou spíš bonus.

Kooperativa NBL, 17. kolo:

BK KVIS Pardubice – ERA Basketball Nymburk 82:97 (22:30, 46:47, 66:79). Body: Chatman 18, Škifič 18, Vyoral 16, Švrdlík 9, Buda 8, Svojanovský 5, Potoček 5, Lukeš 2, Pekárek 1 – Rylich 18, Bohačík 17, Mathon 13, Svejcar 11, Sehnal 11, Bell 10, Gordon 8, Kříž 6, Tůma 3. Rozhodčí: Blahout, Dombrovský, Bohata. Fauly: 23:29. Trestné hody: 36/23 – 26/20. Trojky: 7:13. Doskoky: 42:32. Diváci: 698.

Další výsledky:

Písek – Kolín 97:103, Brno – Opava 76:79, USK Praha – Děčín 77:79, Slavia Praha – Ostrava 70:85, Olomoucko – Ústí nad Labem 80:90.

Pořadí:

1. BK Opava (14-3), 2. ERA Basketball Nymburk (13-4), 3. Sluneta Ústí nad Labem (10-7), 4. BK Armex Děčín (10-7), 5. USK Praha (10-7), 6. BC Geosan Kolín (10-7), 7. Basket Brno (9-8), 8. Sršni Photomate Písek (8-9), 9. BK KVIS Pardubice (6-11), 10. NH Ostrava (5-12), 11. BK Redstone Olomoucko (4-13), 12. SK Slavia Praha (3-14).

Příští program:

18. KOLO: BK KVIS Pardubice – BK Redstone Olomoucko (sobota 30. prosince, 17.30).