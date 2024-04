Na křídlech trojek dolétli svitavští Tuři ve třetím finále k titulu v první lize

Dalo se to tak trochu čekat, to si přiznejme. Svitavští basketbalisté dotáhli svoji jízdu vyřazovacími boji v první lize k prvenství a právu vyzvat v baráži Slavii Praha o místenku do Kooperativa NBL 2024/2025! A proč se to dalo čekat? Inu proto, že proti nim podruhé za sebou stal soupeř bez svých nejlepších hráčů, kteří si plnili povinnosti v Ústí nad Labem. A nevyužít takovou příležitost, to by byl opravdový hřích.

Svitavští basketbalisté vyhráli první ligu. | Foto: Basketbal Svitavy