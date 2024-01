Patnáct vítězství z osmnácti zápasů. S takovou bilancí zakončili svitavští Tuři základní část prvoligové soutěže. Stačilo jim to na první místo v tabulce východní skupiny a je to rozhodně pozitivní počin, který dal svěřencům trenéra Martina Šorfa solidní výchozí pozici pro nadcházející nadstavbové boje. Pokud v této fázi sezony výsledkově nevyhoří, měli by si vzhledem k výraznému bodovému odstupu udržet pozici v elitní čtveřici a zajistit si výhodu domácího prostředí pro čtvrtfinále play off.

Svitavští prvoligoví basketbalisté. | Foto: Tuři Svitavy

Výhru s pořadovým číslem 15 si Svitavští zajistili v osmnáctém dějství v krajském derby v Pardubicích, kde zvítězili v poměru 86:74, když v průběhu duelu vedli bezmála třicetibodovým rozdílem. „Do utkání jsme nevstoupili dobře, domácí byli mnohem aktivnější směrem do koše, my se rozjížděli pomalu. Pomohl nám však přechod na zónovou obranu, proti které soupeř udělal hodně ztrát, my z nich jsme měli řadu rychlých protiútoků a postupně vývoj otočil. Získali jsme a postupně navyšovali náskok. Zejména ve třetí čtvrtině jsme podali výborný kolektivní výkon. Byli jsme silní pod košem i na perimetrů, byla tam i dobrá obrana. V závěru dohrávali mladí kluci z lavičky a domácí svoji ztrátu stáhli, ale proč v takovém zápase nedat šanci všem… Takhle to máme nastaveno, devět našich kluků odehrálo přes jedenáct bodů a skórovalo,“ ohlédl se za derniérou základní části svitavský trenér Martin Šorf.

Program Turů v nadstavbové skupině C:

1. kolo: Sokol pražský vs. Svitavy (9. února, 19.30)

2. kolo: Svitavy vs. Litoměřice (18. února, 17.00)

3. kolo: Jindřichův Hradec vs. Svitavy (23. února, 19.00)

4. kolo: Svitavy - Sokol pražský (3. března, 17.00)

5. kolo: Litoměřice vs. Svitavy (8. března, 19.00)

6. kolo: Svitavy vs. Jindřichův Hradec (17. března, 17.00)

Jindřichův Hradec, Sokol pražský a Litoměřice, to je trojlístek rivalů, s nimiž se Tuři popasují v dalších šesti kolech. Jejich prvořadým úkolem bude pohlídat umístění mezi top čtyřkou, protože mít v prvním a případném třetím čtvrtfinále výhodu domácího prostředí může být zásadní. „Jsme moc rádi, že jsme vyhráli základní část první ligy díky lepšímu skóre ze vzájemných utkání před Hradcem Králové. Teď nás čekají náročné boje v nadstavbové skupině. Budou to mnohem těžší soupeři, budeme potřebovat i pomoc diváků a věřím, že nás přijdou podpořit v hojném počtu. Těšíme se na zajímavá střetnutí, teď přijde to pravé vyvrcholení sezony v podobě nadstavby a následného play off. První poločas je za námi, byl úspěšný a gratulace patří všem našim borcům za dobře zvládnutou základní část. Ale byl to teprve poločas,“ je si vědom svitavský lodivod.

Jeho svěřenci otevřou nadstavbové boje v pátek 9. února v hlavním městě proti tamnímu Sokolu

