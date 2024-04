/KOOPERATIVA NBL/ Skončila dlouhodobá část nejvyšší soutěže basketbalistů a za dveřmi je vrchol celé sezony v podobě play off. Pardubická Beksa vstoupí do vyřazovacích bojů z konečného šestého místa skupiny A, kterou zakončila o tomto víkendu prohrou na nymburské palubovce, svoji pátou v řadě. Ve čtvrfinále jde proti Ústí nad Labem.

Z basketbalového utkání nadstavbové části NBL Nymburk - Pardubice (89:72) | Foto: David Šváb

Stále bez prvního rozehrávače Vyorala, ale s uzdraveným Marshallem tahali pardubičtí basketbalisté na palubovce jistého vítěze nadstavby od začátku za kratší konec pomysleného provazu. V celém utkání ani jednou nevedli, naopak se opakovaně propadali do dvouciferného bodového manka. To se jim sice ve druhém poločase podařilo stáhnout na osm bodů, jenže blíže se nedostali. Ten naopak ve čtvrté čtvrtině zatroubil k další ofenzívě a definitivně odskočil.

Sluneta Ústí nad Labem bude čtvrtfinálovým soupeřem pro pardubické basketbalisty. Série se bude hrát na čtyři vítězné zápasy a začíná 16. dubna.

„V první půlce jsme dostali lekci z toho, jak být agresivní pod košem na obou stranách hřiště. Trvalo dlouho, než jsme si na to zvykli. Ve druhé půli už to bylo lepší, hra byla vyrovnaná, ale Nymburk už nás na dostřel nepustil. Soupeř hrál s vysokou kvalitou a pro nás to byla dobrá příprava na play off. Teď se musíme připravit na Ústí. Známe se velmi dobře, musíme se mu vyrovnat v individuální kvalitě, především na pozicích guardů. Hraje hodně rychle, skórují z protiútoků, musíme si na to dát pozor,“ vyhlíží pardubický kormidelník Vanja Miljkovič nadcházející čtvrtfinálovou sérii proti Severočechům.

„Cítili jsme šanci, protože Nymburk měl teď šílený program a klobouk dolů před nimi, jak ho zvládl. I v té úzké rotaci ukázal sílu a my neměli moc šanci. Je z toho šesté místo, ale vzhledem k tomu, jak pro nás sezona začala a jaké jsme měli problémy, tak jsme rádi, že máme play-off v klidu a nemusíme do předkola,“ připomněl autor třinácti bodů Petr Šafarčík rozporuplné výkony Beksy v dosavadním průběhu ročníku, kdy střídala velmi dobré pasáže s velmi špatnými a „do cíle“ nakonec dokráčela s rovnovážnou bilanci osmnácti vítězných střetnutí a osmnácti proher.

KOOPERATIVA NBL, skupina A1

14. KOLO: ERA Basketball Nymburk – BK KVIS Pardubice 89:72 (21:14, 49:33, 66:53). Body: Bell 16, Kříž 16, Mathon 15, Sehnal 13, Tůma 10, Stephens 6, Gordon 5, Kovář 4, Novák 4 – Škifić 19, Chatman 16, Šafarčík 13, Pekárek 10, Švrdlík 6, Burda 3, Marshall 2, Vrábel 2, Lukeš 1. Rozhodčí: Vyklický, Kec, Jeřáb. Fauly: 16:22. Trestné hody: 25/16 – 16/9. Trojky: 9:7. Doskoky: 41:39. Diváci: 345.

Konečné pořadí:

1. Nymburk 36 28 8 3246:2577 77.8

2. Opava 36 24 12 3229:3000 66.7

3. Ústí nad Labem 36 24 12 3190:2956 66.7

4. Děčín 36 22 14 3057:2958 61.1

5. Brno 36 19 17 2807:2830 52.8

6. Pardubice 36 18 18 2943:2970 50.0

7. USK Praha 36 14 22 2635:2788 38.9

8. Kolín 36 13 23 2843:3158 36.1