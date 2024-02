Třetí zápas v nadstavbové části první ligy basketbalistů a třetí těsná porážka, navíc opět po napínavé koncovce. Od svitavských Turů jakoby se ve druhé části soutěže úplně odklonilo sportovní štěstí. Na palubovce jednoho z hlavních favoritů celé soutěže odehráli i bez zdravotně indisponovaného Pavla Slezáka výbornou partii, ve které do samotného konce sahali po vítězství. Jenomže jim nebylo dopřáno.

Jindřichohradečtí basketbalisté ve třetím kole nadstavbové části I. ligy otočili nepříznivý vývoj a Svitavy nakonec v dramatické bitvě zdolali 101:97. | Foto: Lukáš Šamal

Tak tohle byl basket jako řemen, který by se svým nábojem a nasazením obou soupeřů neztratil ani v NBL. Skvělé týmové i individuální výkony a zápletka vrcholící v závěrečných vteřinách, zkrátka diváci se nemohli divit. Tuři hráli velmi dobře, do poločasu si vypracovali dvouciferný náskok a přestože soupeř po změně stran také seřídil mířidla, pořád musel dotahovat větší či menší ztrátu. A to platilo i na začátku 40. minuty. Potom ovšem Kubín fauloval při trojkovém pokusu exTura Jansu (pátá osobní chyba), Marko navíc vyfasoval „technickou" a Lions proměnili všechny čtyři trestné hody! Rázem to byl o bod pro domácí basketbalisty, následující útok Svitavy nezakončily přesně, z protiakce přišel Kábrtův koš s faulem a bylo hotovo.

Jindřichův Hradec vs. Svitavy.Zdroj: Lukáš Šamal„Samozřejmě jsme hrozně zklamaní, protože jsme většinu zápasu byli vepředu. Ne sice obrovským rozdílem, ale pořád jsme si drželi náskok. V koncovce se všechno zlomilo v situaci, kdy jsme si mysleli, že bude pískána hra přes půl, jenže nebyla, domácí pokračovali v akci, následoval faul na trojce, ještě tam padla technická chyba, takže čtyři šestky a ze stavu plus tři jsme se najednou dostali na mínus jedna. Ze svého útoku jsme potom nedokázali skórovat, nedostali jsme balon do dolního postavení, jak jsme chtěli, a utkání ztratili," okomentoval svitavský trenér Martin Šorf nervydrásající finiš. „Byť jsme prohráli a moc nás to mrzí, tak bych nás výkon viděl pozitivně, protože po dvou nepříliš vydařených předcházejících utkáních jsme především na útočné polovině zahráli výborně, dobře nám putoval míč, dokázali jsme využívat našich pivotů a přestože to v koncovce bohužel nevyšlo, odnáším si hodně kladných momentů," dodal kormidelník Turů.

Mimořádný výkon odvedl Martin Novák, který ke 34 bodům (úspěšnost 81 procent z pole!) přidal 11 doskoků. Zdatně mu sekundovali Roman Marko a novic ve svitavských barvách Jaroslav Kubín.

1. LIGA – nadstavbová skupina C (o 1. - 6. místo):

3. KOLO: GBA Lions Jindřichův Hradec – Tuři Svitavy 101:97 (19:18, 37:50, 70:75). Nejvíce bodů: Kheil 31, Kábrt 20, Jansa 19, Karasov 14, Valentíny 8 – Novák 34, Marko 28, Kubín 19, Hlobil 7, Jokl 3, Jurka 3, Petric 3. Rozhodčí: Salvetr, Podhůrský. Fauly: 24:26. Trestné hody: 27/21 – 30/25. Trojky: 12:9. Doskoky: 39:34. Diváci: 300.

Zdroj: Youtube

Další výsledky:

Sokol pražský – Královští sokoli Hradec Králové 70:89, Slavoj BK Litoměřice – BK Opava B 98:66.

Aktuální pořadí:

1. Jindřichův Hradec 20 17 3 1881:1513 37

2. Hradec Králové 20 16 4 1899:1510 36

3. Svitavy 21 15 6 1876:1646 36

4. Litoměřice 21 15 6 1712:1558 36

5. Sokol pražský 21 14 7 1762:1728 35

6. Opava B 21 13 8 1670:1665 34

Další program:

4. kolo: Tuři Svitavy – Sokol pražský (neděle 3. března, 18.00, SH Na Střelnici).