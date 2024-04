Boj o triumf v první lize basketbalistů začal na severu Čech a pro svitavské Tury to nebyl ideální start. V sérii hrané na dvě vítězství zapsali porážku, svoji vůbec první v letošním play off, a v neděli na domácí palubovce (18.00) musí vyhrát, aby si vynutili třetí rozhodující duel. Hledat hlavního hrdinu pátečního večera v Litoměřicích není nikterak složité. Jan Karlovský nasázel do svitavského koše 36 bodů!

První basketbalová liga. | Foto: Martin Alexa

Tuři vletěli do zápasu hraného před bezmála půl čtvrtou stovkou fanoušků jako utržení ze řetězu a zkraje se zdálo, že po skalpu Sokola pražského a Jindřichova Hradce mají pořádnou žízeň i na soupeře číslo 3. Po dvou minutách vedli 11:2! Jenže v tomhle případě platilo otřepané rčení „lehko nabyl, lehko pozbyl“. Za další dvě minuty to bylo 12:11 pro domácí… Mimochodem do dvouciferného náskoku se ani jeden z týmů (oba dva přitom hrály v docela úzké rotaci) nedostal v průběhu celého střetnutí, které bylo nakonec vyrovnané a napínavé tak, jak se na finále sezony sluší a patří. Slavoj byl ve skóre mírně vepředu, ale rozdíl představoval sotva pár bodíků, do kabin se odcházelo s výhodou jednoho koše pro Litoměřice, takže všechno bylo otevřené.

Nejnadějnější pasáž ze svitavského pohledu přišla na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny, kdy vývoj po delším čase převážili na svoji stranu, byť nejvýše o tři body. Jenže to nevydrželo dlouho, sedm a tři čtvrtě minuty před koncem vyrovnával Slezák na 62:62 a to bylo naposledy, co byl stav rovnovážný, následně Slavoj Turům „zamával“. Tedy on jim především zamával Karlovský, který je trápil po celý zápas a ve čtvrté čtvrtině ho nedokázal nikdo zastavit. Ono se ani není co divit, čtyřiadvacetiletá litoměřická hvězda dostává slušné minuty i v play off Kooperativa NBL v barvách Slunety Ústí nad Labem v sérii proti Pardubicím. Jeho trojka na začátku 37. minuty znamenala navýšení litoměřického náskoku na osm bodů (76:68) a to bylo více, než na co byli Tuři v útoku schopni odpovědět. Střelecká pohoda jim odešla a Slavoj celkem bezpečně dotáhl utkání do kontrolované koncovky.

Svitavským první finále nevyšlo podle představ a mají necelých 48 hodin na to, aby na rivala zkusili najít účinnější recept.

Většina statistických údajů z prvního finále ukazuje jeho vyrovnanost. Tuři na tom byli výrazně lépe na čáře trestného hodu, naopak lehce hůře při střelbě z pole. Soupeř je navíc poměrně výrazně přeskákal, což možná byl jeden z těch jazýčků na vahách, které dramatickou podívanou překlopily na litoměřickou stranu. A jasným faktorem plus byl pochopitelně výkon Karlovského, který ke 36 bodům přidal 13 doskoků a zápas zakončil s nevídanou užitečnosti 40!

1. LIGA MUŽI – finále:

1. ZÁPAS: Slavoj BK Litoměřice – Tuři Svitavy 80:73 (27:25, 41:39, 55:58). Body: Karlovský 36, Haiblík 12, Grunt 11, Maděra 10, Rozsypal 4, Dvořák 4, Gabriel – Slezák 17, Marko 17, Novák 12, Jurka 12, Petric 11, Hlobil 3, Jokl 1. Rozhodčí: Ulrych, Kovačovič, Bohata. Fauly: 19:13. Trestné hody: 12:6 – 18/14. Trojky: 8:11. Doskoky: 40:31. Diváci: 335.

Stav série: 1:0.

Druhý zápas se hraje ve sportovní hale Na Střelnici ve Svitavách v neděli 21. dubna od 18 hodin.