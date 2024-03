/VIDEO/ Mezi čtyři nejlepší celky první ligy se prokousali svitavští basketbalisté. Ve čtvrtfinálové sérii si dvakrát během tří dnů poradili se Sokolem pražským. Na domácí palubovce výhru po úporném boji doslova vydřeli, ve venkovní odvetě potom soupeře suverénně převálcovali. Tuři se těší na semifinále, které začíná 5. dubna. Kdo v něm bude jejich rivalem, o tom se rozhodne teprve ve středu večer.

Tuři Svitavy vs. Sokol pražský. | Video: Radek Halva

Úvodní čtvrtfinále se neslo ve znamení oboustranné nervozity, množství ztrát, nepřesné střelby a nízkého skóre. Tuři přece jenom postupem času seřídili mířidla a soupeři lehce odskočili. I tak bylo utkání ještě zkraje čtvrté čtvrtiny na vážkách (56:53), následně však domácí upletli klíčovou bodovou šňůru a koncovku měli pod kontrolou.

Zdroj: Radek Halva

„Soupeř byl opravdu hodně houževnatý a nedal nám vůbec nic zadarmo. Důležité bylo, že se do sestavy vrátili hráči, kteří v nadstavbě absentovali, ale bylo i tak vidět, že v útoku nám to úplně neladilo. Na druhou stranu jsme v prvních dvaceti minutách výborně bránili. Bohužel ve třetí čtvrtině jsme dostali více bodů než za celý první poločas a naše energie tady nebyla dobrá. Ale pořád jsme se drželi o pár bodů vepředu a nepustili hosty před sebe. Když jsme potom natáhli náskok do dvouciferných čísel, tak nás to psychicky uklidnilo a závěr jsme dohráli bez větších problémů,“ glosoval úvodní duel play off trenér Turů Martin Šorf.

Nedělní odveta v Praze začaly pro Tury hodně smolně, neboť hned při rozskoku se zranil Kubín a nemohl pokračovat ve hře. To se odrazilo na rozpačitém svitavském začátku a těsné ztrátě (9:4, 15:11). Jakmile se však Tuři oklepali, rozjeli se k parádnímu výkonu, jednomu z nejlepších v sezoně. Zbytek úvodní periody opanovali v poměru 19:1 a ani v dalším průběhu nedali Sokolům naději, rozdíl ve skóre narostl k pětadvaceti bodům a v závěru si tak hosté mohli v klidu dovolit dát play off minuty mladíkům.

Zdroj: Radek Halva

„V úvodu byla naše hra poznamenána zraněním Jardy Kubína a kluci se z toho museli chvíli oklepávat, ale zhruba od 5. minuty jsme na hřišti jasně dominovali. Předváděli jsme výbornou obranu a soupeře nepouštěli do snadných pozic. Navíc jsme dokázali výrazně zrychlit přechod do útoku, což se nám v prvním utkání tolik nedařilo. Celkově jsme předvedli výborný kolektivní výkon na obou polovinách hřiště. Na hráčích bylo vidět, že si jdou pro postupové vítězství. Za výhru jsme všichni moc rádi a těšíme se na semifinálovou sérii,“ radoval se svitavský lodivod.

Semifinálovou sérii rozehrají Tuři v pátek 5. dubna na palubovce soupeře, ovšem kdo jím bude, to se ozřejmí teprve ve středu večer po třetím rozhodujícím čtvrtfinále mezi Jindřichovým Hradcem a Pardubicemi. Tým GBA Lions coby vítěz dlouhodobé části a největší favorit má totiž s BK Vividbooks značné problémy a na jejich půdě nečekaně prohrál.

Zdroj: Radek Halva

1. LIGA MUŽI – čtvrtfinále play off:

1. ZÁPAS: Tuři Svitavy – Sokol pražský 76:64 (16:10, 31:22, 52:46). Body: Slezák 19, Novák 16, Marko 13, Kubín 10, Petric 9, Hlobil 6, Jurka 3 – Hartig 16, Palek 15, Barač 7, Jurman 6, Brix 6, O. Kohout 4, Zach 3, Lilele 3, Štěpánek 2, Šop 2. Rozhodčí: Scholze, Kremser, Kult. Fauly: 16:24. Trestné hody: 21/14 – 16/9. Trojky: 8:9. Doskoky: 46:45. Diváci: 248.

2. ZÁPAS: Sokol Pražský – Tuři Svitavy 66:93 (16:30, 35:50, 46:82). Body: Hartig 17, Šop 12, Zach 9, O. Kohout 8, Brůha 5, Barač 4, Brix 4, Štěpánek 4, Galko 3 – Slezák 25, Marko 24, Novák 16, Hlobil 11, Jurka 5, Jokl 5, Petric 3, Hanuš 2, Sedláček 2. Rozhodčí: Salvetr, Melichárek, Znamínko. Fauly: 25:22. Pět chyb: Brix (Sokol pražský). Trestné hody: 20/13 – 26/18. Trojky: 7:13. Doskoky: 55:43. Diváci: 105.

Konečný stav série: 0:2, postupují Svitavy.

Další výsledky:

Královští sokoli Hradec Králové – Basket Brno U23 94:68 a 92:76

(konečný stav série: 2:0, postupuje Hradec Králové)

Slavoj BK Litoměřice – BK Opava B 77:71 a 71:63

(konečný stav série: 2:0, postupují Litoměřice)

GBA Lions Jindřichův Hradec – BK Vividbooks Pardubice 82:71 a 71:79

(stav série: 1:1, třetí zápas se hraje ve středu 27. března v Jindřichově Hradci)