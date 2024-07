Basketbalový klub KVIS pokračuje ve formování kádru, se kterým vstoupí do nové sezony Kooperativa NBL. A fanoušci se rozhodně mají na co těšit, protože krátce poté, co oznámil příchod reprezentačního pivota Luboše Kováře, přivítal ve svých řadách další známou tvář tuzemských palubovek. Rozehrávku posilí Ondřej Šiška, který si dobré jméno v českém basketbale vybudoval především běhěm dlouholeétho působení v Děčíně.

Na severu Čech strávil třicetiletý basketbalista celkem sedm sezon, které mu mimo jiné přinesly tři vicemistrovská umístění. Nejvyšší soutěž si zahrál rovněž v Kolíně, Uplynulý ročník strávil v Brně. „Pardubice dlouhodobě vnímám jako stabilní a profesionální klub s vysokými cíli, avšak v posledních letech s nenaplněnými ambicemi, což máme společné. Pevně věřím, že právě probíhající přestavba týmu bude úspěšná, že dokážeme vybudovat silný celek a všichni najdeme společnou frekvenci. Vážím si důvěry do mě vložené a moc se těším na pardubické fanoušky a jejich dechberoucí energii v hale,“ uvedl na začátku svého nového angažmá Ondřej Šiška.

„O Ondru jsem měl velký zájemi i v minulých sezonách ve svém bývalém působišti. Jsem proto velmi rád, že se rozhodl pro příchod do Pardubic a stane se nedílnou součástí našeho týmu. Jedná se o zkušeného hráče, který má za sebou spoustu výborných sezon v Kooperativa NBL.Typologicky bude výborně sedět do našeho herního konceptu, a to především díky své přímočarosti, schopnosti hrát v tempu a rovněž díky velmi dobré obraně. Ondra je spíše skórujícím typem guarda a společně s Petrem Šafarčíkem by měl vytvořit úderné duo na těchto pozicích. Věřím, že vedle této dvojice se budou dobře vyvíjet i Michal Svojanovský s Adamem Lukešem,nebo některý z dalších talentovaných guardů pardubického mládežnického programu,“ vyjádřil se trenér Jan Šotnar.