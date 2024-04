Svitavský basketbal o sobě dal po delším čase pořádně vědět. Po dobrovolném odchodu z Kooperativa NBL se ve své třetí prvoligové sezoně vyšplhal na vrchol druhé nejvyšší české soutěže a kromě titulu si vybojoval právo vyzvat Slavii Praha v baráži o postup.

Svitavští šampióni prvoligového ročníku 2023/2024. | Foto: Tuři Svitavy

Svitavští Tuři se k prvenství prokousali ve vyřazovacích bojích přes pražský Sokol, Jindřichův Hradce a ve finále, jehož složení bylo poněkud nečekané, i přes Slavoj Litoměřice. Třetí rozhodující finále vyhrály Svitavy na soupeřově palubovce po napínavém průběhu 69:62.

„Jsme mistři, jsme vítězové první ligy, máme z toho obrovskou radost,“ netajil se bezprostředně po skončení třetího finále svitavský trenér MARTIN ŠORF. „Těžko hledat po zápase a po všech těch emocích klíčové momenty. Byla to znovu úporná bitva, strašně bojovný basketbalz obou stran, i skóre je velmi nízké,“ poukazuje kouč Turů.

„My sehráli velmi dobrou úvodní čtvrtinu, potom domácí začali trefovat některé těžší střely, z naší strany to byla místy malinko křeč. Soupeř nás opravdu hodně trápil v obraně, za to před Litoměřicemi smekám klobouk. Opět nebyly kompletní, ale na obranné polovině zahrály výborně a hodně nám průběh znepříjemnily. Pro ně to myslím taky byla skvělá sezony,“ oceňuje Martin Šorf kvalitu finálového protivníka, jenž ve druhém a třetím utkání nemohl využít dvojici Karlovský – Haiblík hrající play off Kooperativa NBL za Slunetu Ústí nad Labem, která ve prospěch Slavoje rozhodla první finálový duel.

„Ve druhém poločase jsme byli deset bodů plus, ale domácí to nevzdali, zase se dotáhli na tři čtyři body. Naštěstí se nám povedlo trefit trojky, což byla naše obrovská zbraň ve třetím finále, dokázali jsme skórovat jsme z několika těžkých trojkových střel s klaksonem. Nemusely spadnout, k naší radosti však spadly, byli jsme tedy v zápase i trochu šťastnějším týmem,“ uznává trenér Šorf.

„Sezona byla celkově skvělá. Vynikající základní část, nadstavba se sice nevydařila, ale pamatuji jak, jak jsme stál právě v Litoměřicích po prohraném zápase, který nás odsunul ze třetího místa na čtvrté a říkal jsem: Vydržme, , zajíci se budou počítat až po honu a tím honem bude play off. Jsem rád, že ten hon byl pro nás úspěšný, máme titul a pořádně si ho užijeme. Chci poděkovat celému družstvu, byla to výborná práce všech kluků, kteří šli za úspěchem,“ dodal svitavský kormidelník.

Svitavská cesta play off