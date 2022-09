Adam Opel měl v polovině 19. století jakožto nejstarší syn postupně převzít zámečnickou dílnu svého otce. Jenže se tak trošku vzepřel osudu a vypravil se do svého vysněného města, kterým byla Paříž.

Právě tam učinil své zásadní rozhodnutí: Začne obchodovat s tehdy moderními šicími stroji. Koncem srpna 1862 se 25letý mladík vrátil do rodného Rüsselsheimu a v domě svých rodičů si zřídil první skromnou dílnu. Prý se kvůli tomu notně pohádal se svým otcem, jemuž šicí stroje vůbec nic neříkaly.

Na to, jak vypadaly, a co následovalo poté, se můžete podívat do naší fotogalerie.

Už v roce 1863 zřídil Adam Opel svůj první vlastní výrobní závod ve strýcově nepoužívaném kravíně. Bratr Georg dodával Adamovi z Paříže ocel, člunky, jehly i kompletní šicí stroje za účelem dalšího prodeje. Adam zadal do tisku první inzeráty a najal i své první zaměstnance. Opel šicí stroje nejen vyráběl, ale také s nimi velmi úspěšně obchodoval.

Obchod se šicími stroji začal vzkvétat a Opel expandoval. V roce 1868 postavil zcela novou tovární budovu s dvoupatrovou výrobní halou, parním strojem a přilehlou obytnou a kancelářskou sekcí. Po nastěhování pracovalo pro mladou společnost už 40 lidí.

Další návštěva Paříže znamenala pro Adama Opela další nápad. Viděl tam takzvané vysoké bicykly a rozhodl se je produkovat ve své továrně. To se stalo v roce 1886, na podzim roku 1887 vydaný ilustrovaný ceník znamenal oficiální začátek významného období ve společnosti.

Podobně jako v případě šicích strojů, také s jízdními koly se mu prakticky ihned dařilo. Na výrobu vysokých jízdních kol navázal Adam Opel v roce 1888 výrobou modernějších nízkých jízdních kol – a do roku 1890 se prodalo na 2200 jízdních kol. Pět synů Adama a Sophie Opelových se stalo ambasadory značky – všichni na kolech značky Opel závodili a získali více než 550 vítězství v nejrůznějších cyklistických závodech.

Už ve 20. letech minulého století se Opel stal největším světovým výrobcem jízdních kol. Tyto produkty z Rüsselsheimu nabízelo na 15 000 prodejců. Po zavedení montážní linky v roce 1923 vyjíždělo z továrny každých sedm sekund jedno nové kolo.

1899: Opel začíná s automobily

Adam Opel zemřel v roce 1895 a firmu převzali jeho synové. Ti rozhodli o zahájení výroby automobilů v roce 1899. Opel se tak stal jedním z nejstarších výrobců automobilů světa. V roce 1899 byla v Rüsselsheimu zahájena výroba automobilů „Opel Patent-Motorwagen System Lutzmann“. Po prvním licenčním modelu přišly vlastní konstrukce a už v roce 1906 se u Opelů slavila výroba tisícího automobilu.

Definitivní průlom nastal v následujícím roce 1907, kdy se rüsselsheimská automobilka stala oficiálním dodavatelem automobilů pro císařský dvůr. Opel se však také zavázal k demokratizaci automobilu, což doložil např. v roce 1909 malým a dostupným modelem Opel 4/8 PS „Doktorwagen“ o skromném výkonu 8 koňských sil.

Zejména po druhé světové válce se Opel stal respektovaným výrobcem kvalitních osobních vozů pro široké masy. Mezi jeho nejznámější typy aut patří Kadett, Astra, Vectra či Zafira. Kultovními kousky jsou pak Opel GT nebo Manta.

Nyní už se Opel, který je začleněn do koncernu Stellantis, postupně stále více zaměřuje na produkci elektromobilů.

Portfolio elektrických pohonných systémů aktuálně doplňuje Opel Vivaro-e HYDROGEN s vodíkovými palivovými články. A cestu k volantu nejmladším řidičům už v 15 letech otvírá dvoumístný elektromobil Opel Rocks-e