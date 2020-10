Kdyby do ekonomicky zkrachovalé, vylidňující se NDR nepřiteklo víc než bilion eur pomoci ze Západu, kdyby se území, na kterém byly v bukrech a na obřích základnách stovky tisíc sovětských vojáků, nestalo před třiceti lety součástí NATO.

Někteří z vás na to možná řeknou, že by se zase tolik nestalo, že by byl na našich hranicích prostě jeden další postkomunistický stát, ve kterém by se mluvilo ne polsky nebo slovensky, ale německy. A že by to možná bylo lepší, protože východní Němci by si ve všem vládli sami.

Nezvětšená Spolková republika by byla srovnatelná s Francií a v EU by tak nevyčnívala. Ale při vědomí toho, co se nyní děje v Polskua Maďarsku, při procentech, která i tak ve východním Německu dostávají (post)komunisté, neonacisté nebo Alternativa pro Německo, by to asi tak v pohodě nebylo.

Ve Spolkové republice se možná východní Německo a východní Němci až příliš rozpustili, ale spolu s tím se také zředila zátěž, kterou si podobně jako my přinesli z totality.

Dnes máme na celé naší západní hranici demokratické, spořádané, přátelské a bohatnoucí sjednocené Německo. To je důvod k oslavě.