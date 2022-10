Oproti drahotě, válce a přicházející nejisté zimě je to zdánlivá maličkost. Šelmy připraví chovatele o desítky zvířat, tedy v úhrnu o desítky či nízké stovky tisíc. Stát jim navíc platí za roztrhané ovce a kozy odškodné. Ačkoli je to podle farmářů málo, o peníze jim nejde. Jde jim o to, aby mohli chránit svůj majetek a nemuseli trpně přihlížet řádění smeček. Vlka totiž chrání zákon a střelen být nesmí.

Babišovo hradní odcházení

A tady je jádro sporu, který přesahuje hranice regionu, a dokonce hranice země. Má větší právo na ochranu vzácné zvíře nebo spíš člověk? Jeden příklad z daleké Rwandy. Pytláci tam nejprve vzácné gorily téměř vybili. Pak se ochrana zdokonalila a turisté chtiví životního zážitku přinášejí zemi obrovské peníze. Rezervace se rozšiřuje a místní vesničané se musí stěhovat, i když se jim dvakrát nechce.

Budou se stěhovat i farmáři z Broumovska, aby měli vlci víc prostoru? V tomto případě by se nemusela pře vést do statků a hrdel, máme-li se přidržet žižkovského slovníku. Pokud má vláda zájem na ochraně vlků a nepodléhá jen ideologii zelených aktivistů, měla by dát chovatelům za pravdu. Jestli jsou vlci pro naši přírodu dobří, nevíme. Obešla se bez nich desítky let. I když je hezké mít jedno totemové zvíře navíc.

Volby za časů krize. Kdo z nich vytěží?

Právo bránit vlastní majetek však musí být v liberální demokratické společnosti svaté. Pokud to zákon nějakým způsobem z dobrých důvodů omezuje, musí stát zjednat vlastníkům náležité zadostiučinění. A v broumovském případě i pocit, že si z nich vlci nesmějí dělat prču.