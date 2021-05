Luboš Palata | Foto: archiv Deníku

Je to dodnes jeden z mých nejvíce nenáviděných komentářů. Napsal jsem ho po jednom z atentátů islamistických teroristů ve Francii. Tvrdil jsem v něm, že drtivá většina migrantů prchajících tehdy ze Sýriea Iráku do Evropy je na naší straně. I proto, že jsou ohrožováni stejnými teroristy jako my, že právě před nimi prchají do Evropy.