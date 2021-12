Je marné jí vysvětlovat, že nás se to netýká, že máme dlouhodobou fixaci ceny. Jakub je lehkomyslný, myslí si, protože ona v televizi slyší příběhy lidí, co najednou musí platit pětkrát tolik, a bojí se.

Pěna dní: Déjà vu namísto tečky

Autor je spisovatel

Jo, vesnice, to je něco, co v Praze neznají. V Praze lidi jedou startupy, investujou, buď to vyjde, nebo ne, buď vydělá a je bohatý, nebo to jde do konkursu a on žije dál. To vesnice je jiná – pořád si tam pamatují z devadesátek, jak si někdo založil živnost a vzal si půjčku na barák a banka mu to sebrala a museli se vystěhovat i jeho staří rodiče, kteří tam žili po generace. Pak si ten barák koupili v dražbě nějací Pražáci.

Každé nebezpečí je ve stáří vnímáno daleko silněji, než když jste mladí a plní energie. Ve stáří také člověk ztrácí důležitá spojenectví, protože za ně nemá co nabídnout. Nakonec se lidé rozdělí na dvě skupiny. Ti horší jsou toho názoru, že se celý svět zkazil a už nestojí za nic. Ti lepší jsou naopak ochotni uznat, že svět se už měnil tolikrát a tolikrát to přežil, že nejspíš horší nebude, že daleko hůře než svět je na tom spíš člověk, který stárne.

Piráti, kteří v roce 2017 nastoupili s motivem nabourat celou politickou scénu, teď poslušně vysedávají na zkoušce před Aquamanem a ještě si Ivan Bartoš pochvaluje „Prezident nechválí, ale asi jsem uspěl.“

Pěna dní: Do švestek bude po tom

Kdyby jako jediní z ministrů odmítli podrobit se ponižující proceduře, mohlo to být zajímavé a dali by tím najevo nějakou vlastní identitu oproti jiným politickým stranám – Ústava je v tomto nejasná, takže realita se ustanovuje bojem. To hnutí už definitivně ztratilo vlastní identitu.

