Věcné vystupování ministra zdravotnictví Romana Prymuly mělo včera ve sněmovně nebývalý dopad. Zastávala se ho i opozice, konkrétně poslanec ODS Bohuslav Svoboda, který shledal Prymulovy argumenty pro vyhlášení nouzového stavu relevantními.

Foto: Deník

Vláda došla k závěru, že musí stůj co stůj zajistit dostatek kapacit v nemocnicích, kde docházejí lůžka a zdravotníci. Aby to tady nevypadalo jako v Itálii na jaře, je nezbytné zpomalit šíření nákazy. A to lze jedině omezením počtu lidí na jednom místě, včetně hledišť sportovních utkání, operních a muzikálových představení, žáků v učebnách středních a vysokých škol. Kabinet si na to vzal třicet dnů. Během nich musí mluvit jedním hlasem a dbát na vstřícnou a detailní komunikaci s obyvatelstvem i politiky ostatních stran.