Je libo růžové tenisky nebo červenou kabelku? U některých obchodů na náměstí v Litomyšli to barvami jenom hýří. To by se Bedřich Smetana divil, jak dokážou někteří prodejci vyšperkovat „jeho“ náměstí. Vedle beden s jablky stojan se slunečními brýlemi, u kabelek stojí krabice s umělými květinami.

Metry stanovené tržním řádem prodejci dodržují, na to jsou podnikatelé z východu pečliví. Ovšem o vkusu se tady moc mluvit nedá. Pak není divu, že se lidem pestrobarevné stojany nelíbí. Reklamní smog, tak to nazývají na radnici. Jak ale definovat do tržního řádu, co je ještě pěkné a co už kýč a nevkus, na to nikdo vhodná slova nemá. Přitom není potřeba na všechno mít nějakou vyhlášku nebo nařízení.

Dřív výlohy obchodů dělali aranžéři, kteří udávali styl. Tak ty by teď Litomyšl opravdu potřebovala.