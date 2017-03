Zrušení dálkových linek vadí, kraj je ale dotovat nechce

Moravská Třebová – „Jsme odříznuti od vlakové i autobusové dopravy," řekl starosta Moravské Třebové.

Zrušení dálkových autobusových linek, které až do začátku března využívali obyvatelé Moravské Třebové pro cestování do Olomouce a Brna, se nelíbí místním zastupitelům.

„Současná situace je pro náš region už velmi těžko snesitelná," řekl starosta Miloš Izák. „Jsme úplně odříznuti od vlakové i autobusové dopravy," dodal.

Pardubický kraj však dotování komerčních dálkových spojů odmítá. „Budeme hledat řešení, které však není o tom, že by kraj ze svého rozpočtu uvolnil finanční prostředky na komerční linku," řekl mluvčí kraje Dominik Barták.

Řešením je prý přizpůsobit objednávku regionální dopravy potřebám území. „Budeme chtít zajistit napojení oblasti autobusovou dopravou na hlavní železniční koridor, aby byla zajištěna kvalitní doprava všemi směry, které jsou pro Moravskotřebovsko spádově důležité," dodal Barták.

SPÁDOVÉ OBLASTI

Spádové oblasti jsou v podstatě tři: Pardubice, Brno, Olomouc. Vzhledem k tomu, že přímé spojení neexistuje, musí se lidé dopravit do Svitav nebo České Třebové.

Z Moravské Třebové do Svitav a zpět mají cestující aktuálně k dispozici téměř třicet autobusových spojů denně, které pokrývají dobu od páté hodiny ranní do půl osmé večer. Možnost cestovat do České Třebové je poněkud omezenější. Za den po trati projede zhruba třináct vlaků. Výjimkou je doba mezi desátou a jednou odpoledne při cestě tam a sedmou a desátou dopoledne při cestě zpátky, kdy nejede nic.

Na hlavním železničním koridoru už je četnost spojů mnohonásobně vyšší. Ze Svitav je možné do Brna dojet vlakem zhruba za hodinu. Pro cestu do Pardubic a Olomouce, která trvá shodně něco málo přes čtyřicet minut, je vhodnější nástupní stanicí Česká Třebová. S přestupy a čekáním trvá cesta do Pardubic i Olomouce nejméně hodinu a půl. Do Brna je možné se s přestupem ve Svitavách dopravit zhruba za stejný čas.

Ovšem za předpokladu, že cestujete v ranní nebo odpolední špičce. Ve večerních hodinách se klidně může stát, že cesta z Olomouce do Moravské Třebové bude trvat vlakem přes tři hodiny. Autem to přitom lze zvládnout za 30 minut.

Omezené možnosti veřejné dopravy mají, podle názoru některých zastupitelů, dopad i na nezaměstnanost, která je na Moravskotřebovsku nejvyšší v kraji. Vedení Pardubického kraje uvědomuje. „Proto máme v rozpočtu prostředky, jejichž cílem je přispět ke snížení rozdílů mezi jednotlivými oblastmi regionu. Vybraným projektům rozdělíme až osm milionů korun," vysvětlil Barták.