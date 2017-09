Dálnice D35 dostala těsně zelenou

Litomyšl – Ve čtyřhodinovou bitvu se změnilo jednání zastupitelů o trasování dálnice D35. Ti nakonec rozhodli ve prospěch varianty, která je rozpracovanější a má podporu Ředitelství silnic a dálnic a ministerstva dopravy.

V sále, kam dorazilo nebývalé množství lidí, se však tato varianta dočkala nelichotivých přívlastků.



JAKO NA FOTBALE

Očekávaná bouřlivá diskuse přinesla slovní výpady nejen na zhotovitele trasy, kterým je ŘSD, ale i na vedení města. „To co se tu děje to je největší amatérismus za posledních deset let. Tajení a lži,“ prohlásil například občan Tomáš Hajro.



Podobnou rétoriku zvolili i někteří zastupitelé. „Je tu velké informační vakuum a mnoho dezinformací,“ postěžoval si Radek Pulkrábek (Patriot SNK). Vzájemné osočování ze lží, amatérismu a diletantství bylo hlavním obsahem příspěvků vystupujících. Mnohdy to vypadalo, že zastánci více připravené varianty „0“, jsou doslova zločinci a příznivci varianty „1“ odborníci na slovo vzatí.



„Za posledních půl roku jsem se hodně poučil a jsem odborník na dálnici,“ řekl vystupující Ladislav Sýkora. Až po dvou a půl hodinách zazněla od řečnického pultu zásadní otázka: „Chceme dálnici, nebo ne?“ Položil ji místostarosta Josef Janeček (ODS). Ten také připomenul vleklá jednání o trasování dálnice, kdy se rozhodovalo, zda vůbec povede v blízkosti Litomyšle.



PODMÍNKY SOUHLASU

Po slovní přestřelce došlo na hlasování, které bylo nakonec veřejné. Původní návrh starosty Radomila Kašpara bylo tajné hlasování. Výsledek byl podle očekávání těsný a o jediný hlas byla schválena varianta „0“. Šampaňské se však po hlasování nebouchalo.

Z usnesení ZaM ZaM schvaluje vedení trasy D 35 v okolí města Litomyšle variantou „0“ /ZUR/ dle předloženého projektu pro územní řízení na stavbu „D35, 3507 Litomyšl-Janov“.



Podmínky souhlasu se stavbou jsou:



1) u částí stavby, kde hrozí riziko překročení hlukových norem, požadujeme vykoupení širšího pásu pozemků a realizaci protihlukových stěn a výsadbu dřevin s více vegetačními patry z důvodu omezení hlukového zatížení okolní zástavby



2) u obslužné komunikace mezi Suchou a Strakovem požadujeme doplnit do PD a následně realizovat výhybnu



3) nesouhlasíme s realizací připojení města na MUK Litomyšl sever



4) nesouhlasíme s umístěním odpočívky pro kamiony na území Města Litomyšle (tento bod byl již schválen v minulosti)